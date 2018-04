Stripfans thuis tussen manga, cosplay en Potterheads

De vierde editie van de Dutch Comic Con, het grootste evenement rond populaire cultuur in Nederland, trok het afgelopen weekend meer dan 32.000 liefhebbers van cosplay, (board)games, comics, manga, anime en film. Nieuw aan deze editie was de samenwerking met De Stripdagen, waarmee ook het traditionele beeldverhaal zich in volle glorie heeft laten zien.

De cijfers vooraf spraken boekdelen. Bij de laatste editie van De Stripdagen, op een bedrijventerrein in Rijswijk, waren er volgens de organisatie bijna 3.000 bezoekers; de vorige Comic Con trok tien keer zoveel. Festivaldirecteur Ton Schuringa van De Stripdagen vindt het daarom de hoogste tijd voor iets nieuws. „Het format van De Stripdagen is al meer dan dertig jaar hetzelfde. Ook de bezoekers bleven dezelfde, al namen ze ieder jaar in aantal af. Het waren vooral de echte liefhebbers die bleven komen, een vergrijzende populatie. Je kunt dan zeggen: we gaan er cosplay bij doen, of iets met games, maar dat is feitelijk allemaal al aanwezig op de Comic Con. Logisch dus om als De Stripdagen daarbij aan te haken.”

Bezoekers van De Stripdagen/Dutch Comic Con. Foto Remko de Waal/ ANP

Subculturen

De Dutch Comic Con is deze editie uitgebreid tot zeven aaneengesloten hallen in de Utrechtse Jaarbeurs, waarvan De Stripdagen er een voor haar rekening neemt. De uitstraling is overal hetzelfde. De ouderwetse marktkraampjes die zo beeldbepalend zijn voor stripbeurzen in Nederland, zijn ingeruild voor strakke beursstands.

De keuze om samen op te trekken vertaalt zich voor De Stripdagen op een positieve manier. Het is met name op zaterdag erg druk, met een opvallend jong en divers publiek. Schuringa is aangenaam verrast: „Strips zijn niet afkomstig uit de jongerencultuur van nu, zoals cosplay en games dat wel zijn. Dat jongeren kennis maken met strips, en daar enthousiast over zijn, past binnen het idee van de Comic Con. Die bestaat immers uit een groot aantal subculturen die niet per se iets met elkaar te maken hebben. Manga-lezers zijn niet per definitie gamers.”

Bezoekers op de Stripdagen/Dutch Comic Con. Foto Remko de Waal/ ANP

Kenny Rubenis is auteur van de populaire stripreeks Dating for Geeks, een strip die perfect aansluit bij de jonge doelgroep van de Comic Con met veel grappen over geeky zaken. Op voorgaande edities signeerde hij zijn albums op de Comic Con, het afgelopen weekend was hij te vinden in de hal van de Stripdagen. Voor Rubenis maakt het geen verschil. „Het zijn geen gescheiden werelden. Mijn lezers zijn zowel Comic Con-bezoekers als stripliefhebbers. Het enige nieuwe is dat ze hier nu gezamenlijk zijn. Het nadeel is hooguit dat je langer in de rij staat voor een gesigneerd album.” Dat liep bij zijn stand op tot meer dan een uur.

Dating for Geeks. Datingforgeeks.nl

Geen eilandjes

Paulus en Poetepoet. Jean Dulieu

Recht tegenover Rubenis is de stand van Uitgeverij De Meulder, die zich toelegt op het werk van Jean Dulieu, met name van Paulus de Boskabouter. Zonder twijfel één van de oerfiguurtjes uit de vaderlandse strip. Zelfs toen de uitgeverij in de jaren negentig begon met de heruitgave van de klassieke Paulus-verhalen, was het gros van de Con-bezoekers nog niet geboren. Ook hier geen gescheiden werelden, hoewel het vooral de echte stripliefhebber is die zich bij de stand meldt voor de ‘nieuwe’ Paulus, Paulus en Poetepoet.

Uitgever Maarten de Meulder wijst op een lege plek. „Daar lag deel 1, die zijn allemaal verkocht. Ik merk dat jonge bezoekers nieuwsgierig zijn en openstaan voor nieuwe dingen, ook al is het meer dan zeventig jaar oud. Ze zijn verrast en willen het zelf lezen.”

Zon. Wilbert van der Steen

Wilbert van der Steen, auteur van het album Zon en genomineerd voor het Stripalbum van het Jaar, bewandelde de omgekeerde weg. Omdat zijn uitgever niet aanwezig is, koos hij voor een plaats op de Comic Con tussen de manga-tekenaars, cosplay-kostuumontwerpers en fans van Harry Potter, de zogenoemde Potterheads. Volgens Van der Steen is het juist een goed idee om elkaar op te zoeken en niet op eilandjes te blijven zitten. „De gemene deler van een Comic Con is dat er veel verschillende fangebieden bestaan die allemaal leunen op enthousiasme en vooral toewijding. Dat is bij strips niet anders.”

De evaluaties volgen nog, maar met een gelukkige Comic Con-organisatie die spreekt van een succesvolle samenwerking is de traditionele stripwereld voorzichtig een nieuw tijdperk ingegaan, zonder afscheid te nemen van de vertrouwde identiteit. Die bezit genoeg schwung en geestdrift om zich gemakkelijk staande te houden op een jong en bruisend evenement als de Dutch Comic Con.