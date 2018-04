Sisi opnieuw verkozen tot president van Egypte

De Egyptische president Abdul-Fattah El-Sisi is herkozen met 97 procent van de stemmen. Dat heeft de kiescommmissie volgens persbureau Reuters maandagmiddag bekend gemaakt.

De opkomst tijdens de drie kiesdagen vorige week lag rond op 41 procent, lager dan bij zijn eerste verkiezing in 2014. 59 miljoen Egyptenaren zijn stemgerechtigd.

Sisi had weinig tegenstand te dulden; slechts één andere politicus had zich kandidaat gesteld. Moussa Mostafa Moussa is een medestander van Sisi. Politici uit de oppositie hadden zich teruggetrokken als presidentskandidaat of werden gearresteerd.

Hij is opnieuw gekozen, maar de poulariteit van Sisi is moeilijk in te schatten, schrijft correspondent Gert van Langendonck. Hij begon gematigd, maar de repressie in Egypte is toegenomen

Op zaterdag, voordat de definitieve uitslag bekend was, schreef The Economist dat een miljoen Egyptenaren hun stembiljet ongeldig hadden ingevuld, door de namen van zowel Sisi als Moussa door te halen. In plaats daarvan brachten zij hun ‘stem’ uit op Mohamed Salah, de populaire Egyptische voetballer die actief is bij Liverpool.