Israël zet zeker 16.000 migranten uit naar het Westen

Israël ziet af van de voorgenomen deportatie van twintigduizend migranten naar Rwanda en Oeganda. In plaats daarvan nemen Westerse landen ruim 16.000 Afrikaanse migranten op en zorgt Israël ervoor dat de overige migranten kans krijgen op asiel. Het land heeft hierover een akkoord gesloten met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, meldt de Israëlische krant Haaretz.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu schrijft in een verklaring dat de uitzetting naar Afrikaanse landen niet doorgaat “vanwege juridische bezwaren en politieke problemen van derde landen”. Later op maandag geeft Netayanhu een persconferentie over het akkoord. Het is nog onduidelijk welke landen in het Westen de migranten gaat opnemen.

Onmogelijk om asiel aan te vragen in Israël

In Israël leven ongeveer 39.000 migranten uit landen als Eritrea, Soedan en Zuid-Soedan. Het is tot dusver bijna onmogelijk om in Israël een verblijfsstatus te krijgen. Slechts tien van de meer dan 27.000 Eritrese asielzoekers werden de laatste jaren erkend als vluchteling, terwijl in Europa meer dan 90 procent van de asielaanvragen uit dit land werd gehonoreerd.

De Israëlische regering probeerde de afgelopen jaren met geldpremies de migranten over te halen terug te keren naar eigen land. In januari van dit jaar kondigde Netanyahu aan om serieus werk te maken van de deportaties. Dat stuitte op veel verzet van migranten en Israëliërs. In de afgelopen maanden vonden er meerdere protesten plaats tegen de plannen van Netayanhu.