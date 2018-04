Festivaljaar 2018 wordt het jaar van de veelzijdige Ronnie Flex

Natuurlijk breekt de hemel open zodra Bløf begint te spelen. Die gasten zijn zo geobsedeerd door water, dat moest wel misgaan.

Pop Paaspop 30/3 t/m 1/4, Schijndel. Inl: paaspop.nl ●●●●●

Die vrijdag, de eerste dag van Paaspop in Schijndel, de opener van het Nederlandse popfestivalseizoen, gonsde nog even de hoop dat het een atypisch mooie en zonnige editie zou worden, maar dat duurde niet lang. De kleuren van het uitbundige festivaldecor weerspiegelen al snel als waterverf in het glimmende asfalt en rennende pubers die hun jas hebben laten liggen in hun tentje, proberen een podiumtent of een eettent te bereiken terwijl alles buiten de paden in blubber verandert. Bij nieuwe, nog heviger buien komen op zaterdag tientallen auto’s vast te zitten in de modderige parkeervelden.

Festivalbezoekers in de regen. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Het hoort er in Schijndel een beetje bij, slecht weer. Paaspop is nou eenmaal vroeg in de lente, dan regent het vaak. Bløf, ook al leverde het ze een extra goed gevulde tent op, kan daar niks aan doen.

Sowieso kon de line-up van Paaspop weinig kwaad doen. De acts zijn over het algemeen veilige keuzes waarvan het grootste deel vorig jaar al ergens te zien is geweest: Iggy Pop stond op Lowlands, Fatboy Slim was een jaar eerder in Rotterdam, en ook artiesten uit eigen land als My Baby, Jett Rebel, Kensington, Broederliefde en zelfs Guus Meeuwis waren op meerdere festivals te zien.

Iggy Pop op Paaspop. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Caravans

Niet zo spannend dus, maar wel een breed en compleet pakket aan prima, grote acts, waarin de om zijn vrouwonvriendelijke gedrag geschrapte rapper Boef allerminst werd gemist. Bovendien stond er in de kleine tenten genoeg smakelijke garnering om de hoofdgerechten van het Paaspop-buffet de moeite waard maken voor wie muzikale uitdaging zocht.

Die voor de regen weg rennende pubers dansten zich in het zweet bij jonge, frisse rappers als Josylvio, Jacin Trill en de duistere, opzwepende show van Anbu, de Venlose groep waar de van ambitie gloeiende Jiri Taihuttu opviel. Zoek van hem eens het filmpje op van Vrije Geluiden, waarin hij met zijn leraar, meestergitarist Eric Vaarzon Morel, betoverend mooi flamenco speelt, en probeer dat te rijmen met de onheilspellende, in zijn gezicht getatoeëerde rapper die zelfs zijn zachte g’s hard laat aankomen. Mooi om te zien dat hij ook in deze rol niet te vermijden is.

Paaspop heeft ook goed geshopt op Eurosonic/Noorderslag afgelopen januari. Enkele acts die daar indruk maakten, doen dat hier voor een breder publiek: de Deense rockzussen van Velvet Volume met de achteloos rollende baslijntjes van Naomi Lachmi, en de Rotterdamse Naaz met haar eigenwijze geluid en dito performance, die knap een tent vol publiek kreeg terwijl ze tegenover Broederliefde stond geprogrammeerd.

Het Britse Arcane Roots daarentegen maakt cerebrale, dynamische rock die heel goed doordacht is, maar ja, dat zijn caravans ook en hoe spannend zijn die? Voor raggende gitaren kon je sowieso beter naar de bezwerende orgeltemmers van DeWolff, de aanstekelijke freakshow van Avatar, of de met de jaren steeds beter zingende Anneke van Giersbergen en haar nieuwe band Vuur.

De Britse rockband Nothing But Thieves met leadzanger en gitarist Conor Mason op Paaspop. Foto Paul Bergen/ ANP KIPPA

Snoeihard

Paaspop had als seizoensopener ook de seizoensbepaler in huis: Ronnie Flex kwam laten zien rond wie het draait de komende zomer. Vanuit het halfdonker startte de Capellenaar een set in verschillende snelheden, met vooral veel songs van zijn vorige album Rémi, bijgestaan door zijn heerlijke Deuxperience band. Hij gaf met ‘Blijf Bij Mij’ bovendien een mooi, liefdevol duet met zangeres Maan op de koop toe.

Een bekende formule, maar Flex heeft een troef voor deze zomer: met enkele tracks van zijn nieuwe, opruiende trap-plaat Nori eindigde hij zijn set bezeten en snoeihard. De band trok zich terug, en een enkele rapper stond Flex bij. „Evacueer de kinderen! Die cirkel moet groter!”, commandeerde Flex naar de gewillige, wild dansende moshers, bij het inzetten van de ratelende songs.

De nieuwe nummers vielen weliswaar wat uit de toon, maar dat is bewust: Rémi, Flonti, Nori, per festival kan hij een ander gezicht opzetten, en het is allemaal heel erg Ronnie Flex. Elke keer dat hij iets nieuws uitbrengt, blijkt hij veelzijdiger dan we dachten. Als iemand het nu officieel geopende festivalseizoen gaat bepalen, is hij het.