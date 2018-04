China verhoogt importtarieven op Amerikaanse producten

China heeft de tarieven verhoogd op de invoer van 128 Amerikaanse producten tot maximaal 25 procent. Het gaat om voedsel, zoals ingevroren varkensvlees, wijn, fruit, noten en gerecycled aluminium voor een totaalbedrag van 3 miljard dollar (2,4 miljard euro). De tariefsverhoging is maandag ingegaan en werd zondagavond aangekondigd door het Chinese ministerie van Financiën, meldt persbureau Reuters.

Het is een reactie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van 23 maart en was al eerder aangekondigd. Vlak na de bekendmaking schreef de populistische staatskrant Global Times dat dit “de eerste tekenen zijn van een handelsoorlog”.

Verhoging importtarieven VS zijn omvangrijker

Daarnaast schort China zijn verplichtingen als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op ten opzichte van tarieven op Amerikaanse producten. Het gaat in totaal om 120 producten. Deze importtarieven worden verhoogd met 15 procent. In een verklaring schrijft het Chinese ministerie van Financiën dat “dit besluit is genomen om de belangen en financiële huishouding van China te beschermen”.

De Chinese tegenmaatregelen staan nog in schril contrast met de 50 miljard dollar aan importheffingen op Chinese exportproducten naar de VS. Daarnaast komt de heffing van 25 procent op geïmporteerd staal en de verhoging van 10 procent op de invoer van aluminium bijna geheel bij China terecht. Vooralsnog zijn Canada, Mexico, de Europese Unie, Australië, Argentinië, Brazilië en Zuid-Korea uitgesloten van de importtarieven. De Amerikaanse president Trump wil een einde maken aan het Amerikaanse handelstekort en denkt dat hij de handelsoorlog kan winnen.

Ruim een vijfde van de import van de Amerikaanse import komt uit China. In 2016 kwam dat neer op een bedrag van 462,6 miljard dollar. Voor de Chinezen gaat het om een zesde van alle export.