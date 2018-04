Centrumlinkse kandidaat wint verkiezingen Costa Rica

De centrumlinkse kandidaat en schrijver Carlos Alvarado Quesada heeft zondag met gemak de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Costa Rica gewonnen, meldt persbureau Reuters. Alvarado Quesada, van de regeringspartij PAC, behaalde een overtuigende overwinning op zijn tegenstander, de christelijke conservatief Fabricio Alvarado Munoz.

Met 95 procent van de stemmen geteld, had Alvarado Quesada zondagavond een ruime voorsprong: hij kreeg 61 procent van de stemmmen, maakte de verkiezingsraad van het Midden-Amerikaanse land bekend. Alvarado Munoz, een evangelische predikant en zanger van religieuze liedjes, behaalde 39 procent. Beide kandidaten staan bekend als Alvarado, maar ze zijn geen familie van elkaar.

De 38-jarige Alvarado Quesada, oud-minister van werkgelegenheid in de regering van vertrekkend president Luis Guillermo Solís, appelleerde tijdens zijn campagne aan een progressieve tendens in Costa Rica, een pacifistisch land dat bekendstaat om zijn beheer van de natuur.

Homohuwelijk was verkiezingsthema

Hij beloofde met name homorechten te zullen beschermen. Een belangrijk verkiezingsthema was het homohuwelijk, wegens een uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten. Dat regionale gerechtshof, gevestigd in San Jose, de hoofdstad van Costa Rica, bepaalde in januari dat landen die de Amerikaanse Conventie van Mensenrechten hebben ondertekend, het homohuwelijk moeten erkennen. De kwestie leidde tot verdeeldheid.

De 43-jarige Alvarado Munoz nam stelling tegen de uitspraak met een belofte traditionele waarden te verdedigen - en kwam als winnaar uit de bus van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in februari. Hij kreeg toen 25 procent van de stemmen, tegenover 22 procent voor Alvarado Quesada. Omdat geen van de kandidaten bij de eerste ronde 40 procent van de stemmen haalde, was een tweede ronde nodig.

Alvarado Quesada, een schrijver en een voormalige journalist, wordt de jongste president uit de moderne geschiedenis van Costa Rica. ,,Ik beloof een regering voor iedereen, in gelijkheid en vrijheid voor een meer welvarende toekomst”, zei hij tijdens een overwinningstoespraak tegenover aanhangers. ,,Er is veel meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt.”