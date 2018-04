Arrestatiebevel Gülen vanwege moord Russische diplomaat

De Turkse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de geestelijke Fethullah Gülen, in verband met de aanval op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in 2016. Dat melden internationale persbureaus.

Karlov werd op 19 december 2016 neergeschoten tijdens de opening van een fototentoonstelling in Ankara. De Russische diplomaat (62) overleed daarna. De dader was een Turkse ex-politieman. Toen hij het vuur opende op Karlov, riep hij daarbij: “Vergeet Aleppo niet”. De man werd na zijn actie zelf doodgeschoten door de Turkse militaire politie.

Volgens het Turkse persagentschap Anadolu werd in het onderzoek naar de dader een verband gevonden met Gülen, maar het is niet duidelijk welke bewijzen er precies gevonden zijn. De Turkse justitie heeft ook arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen zeven anderen.

Uitleveringsverzoek voor Gülen

De geestelijke Gülen woont in ballingschap in Pennsylvania in de Verenigde Staten. De Turkse regering ziet hem ook als de aanstichter van de mislukte staatsgreep van juli 2016. Ankara heeft de VS om uitlevering gevraagd van Gülen.

Sinds de couppoging geldt in Turkije de noodtoestand. Met regelmaat worden Turkse journalisten, politiemensen, ambtenaren en andere burgers opgepakt omdat zij aanhangers zouden zijn van de Gülenbeweging.