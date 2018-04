Zo ziet het eruit wanneer bijna tweehonderd zenders de media aanvallen

Met een serieus gezicht kijken de nieuwslezers in de camera. Elke keer een andere man of vrouw, op tweehonderd verschillende televisiestations, maar steeds met dezelfde waarschuwing: “Het delen van eenzijdig of vals nieuws is maar al te gewoon geworden op sociale media. Nog meer alarmerend is dat media ditzelfde nepnieuws publiceren zonder de feiten te controleren.”

De Amerikaanse zender CNN kreeg onlangs al het oorspronkelijke script in handen van de mediagigant Sinclair Broadcast Group, dat in totaal zo’n 180 Amerikaanse zenders bezit of beheert en daarmee ook in de Verenigde Staten het grootste netwerk van lokale televisie in handen heeft. De Amerikaanse sportzender Deadspin besloot fragmenten van de verschillende omroepen die dezelfde tekst oplezen aan elkaar te monteren:

Een montage om het koud van te krijgen. De eigenaar van 200 lokale tv-zenders dwong alle stations een pro-Trumpverklaring voor te lezen. pic.twitter.com/3vIR9yg3lS — Guus Valk (@apjvalk) 1 april 2018

Het bedrijf heeft eerder de kritiek gekregen dat het doelgericht rechtse politiek in de journalistiek verwerkt, waarmee Sinclair onder meer president Donald Trump zou steunen. Zo besteedde de Britse komiek John Oliver eerder uitgebreid aandacht aan de werkwijze van het bedrijf.

Promotiepraatje

De zenders van Sinclair concluderen deze keer gezamenlijk dat subjectieve journalistiek een gevaar vormt voor de Amerikaanse democratie. Na de waarschuwing gaat het verhaal positief verder in een promotiepraatje:

“We begrijpen dat de waarheid niet ‘links’ of ‘rechts’ is. Onze toewijding om objectieve journalistiek te bedrijven is de fundering van onze geloofwaardigheid. Nu meer dan ooit.”

Meerdere nieuwslezers zouden het eigenlijk niet eens zijn met de boodschap, maar moesten ze dit nou eenmaal van hun baas voordragen. “Ik voelde me een krijgsgevangene”, zegt een nieuwslezer die anoniem wil blijven. Een ander: “Bij ons voelde niemand zich er prettig bij.”

De Sinclair Broadcast Group zegt in een reactie dat het gebruikelijk is voor omroepen om een dergelijk promotiepraatje te houden. In het originele script stond volgens CNN dat de berichtgeving van ‘nationale media’ een gevaar vormen voor de democratie, dat werd uiteindelijk media in het algemeen.

‘You are fake news‘

De mededeling lijkt opvallend veel op een belangrijke boodschap van de president, die aantijgingen en conclusies van de media over hemzelf herhaaldelijk heeft afgedaan als fake news. Bijvoorbeeld wanneer er ontwikkelingen over de politieke wanorde in het Witte Huis naar buiten kwamen, of bericht werd over zijn buitenechtelijke affaires met verschillende vrouwen. De president kwam zelfs met Fake News Awards voor journalisten die volgens Trump de grootste onzin hadden verkondigd.

Daarom heeft de boodschap van de Sinclair Media Group een opmerkelijke dubbele laag. De nieuwslezers moeten verkondigen dat media niet te vertrouwen zijn omdat ze subjectief zijn, maar tegelijkertijd lijken ze precies mee te gaan met Trumps paradigma.

Een van de belangrijkste slachtoffers van vastgoedtycoon Trump is CNN overigens zelf. Trump heeft herhaaldelijk geweigerd om vragen van een verslaggever van de zender te beantwoorden met de toelichting: “Jullie zijn nepnieuws.”

Bekijk hier wat de Britse komiek John Oliver over de Sinclair Broadcast Group te zeggen had: