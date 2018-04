Vijf politiemensen opgepakt na dodelijke brand Venezuela

Vijf Venezolaanse politiefunctionarissen zijn opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke brand in een politiebureau afgelopen week. Het gaat onder anderen om de onderdirecteur van de instelling, schrijft de procureur-generaal van Venezuela Tarek William Saab zaterdag op Twitter. Ze zijn aangeklaagd voor hun “verantwoordelijkheid voor de tragische gebeurtenissen”.

De brand brak woensdag uit in de overvolle kerkers van het politiebureau in de provinciestad Valencia. Daarbij kwamen 68 mensen om het leven, voornamelijk gedetineerden maar ook twee vrouwen die op bezoek waren. Het gaat om een van de meest dodelijke gevangenisbranden in het land ooit.

Nabestaanden en mensenrechtenorganisaties hebben sinds het incident verdere uitleg geëist van de Venezolaanse overheid. Volgens Saab worden “de verantwoordelijkheden zonder uitzondering gestraft”. Verder gaf hij geen toelichting over de aanhoudingen of het onderzoek naar de brand.

Overvolle gevangenissen

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Meerdere familieleden stellen volgens Reuters dat geliefden hen vlak voor de brand hadden gebeld en gezegd dat cipiers benzine in het gevangenisblok verspreidden. Lokale media schrijven ook dat de brand mogelijk ontstond toen gedetineerden matrassen in brand staken tijdens een ontsnappingspoging.

Door de politieke en economische crisis in Venezuela is de kwaliteit van het gevangenissysteem in het land ook sterk achteruit gegaan. Cellen zitten vaak overvol. In het politiebureau in Valencia zaten zo’n tweehonderd mensen vast, terwijl er maar ruimte was voor veertig. Gedetineerden krijgen weinig te eten en moeten vaak lang wachten voordat ze voor de rechter verschijnen.

Een paar dodelijke opstanden in Venezuela de afgelopen jaren in kaart gebracht, klik op de verschillende plaatsen voor meer informatie: