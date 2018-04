Vijf arrestaties bij vernieling tijdens protest Oostvaardersplassen

Bij de Oostvaardersplassen zijn zondag vijf mensen opgepakt voor vernieling toen zij bij een protest een hek openbraken bij het bezoekerscentrum van het natuurgebied. Dat meldt de politie. De demonstranten zijn het er niet eens dat de provincie de grote grazers niet wil bijvoeren.

Eerst werd er nog gesproken van vier aanhoudingen, maar dit liep later op naar vijf. Na het openbreken van de omheining bij het bezoekerscentrum liepen meerdere mensen het gebied in. De politie heeft hen daar weer weggehaald. Volgens de autoriteiten is de “situatie nu weer rustig” en wordt het hek gerepareerd. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen wat de motivatie van de actievoerders was om het hek te vernielen.

De arrestanten namen deel aan een groter protest voor het bijvoeren van de grote grazers bij het natuurgebied, waar volgens een politiewoordvoerder tussen de twee- en driehonderd mensen aanwezig zijn. De demonstranten kunnen buiten het hek verder gaan met hun protest. Meerdere aanwezigen hebben hooibalen bij zich voor de dieren.

Grote grazers

Veel grote grazers gaan in de winter dood in het natuurgebied door kou en voedseltekorten. Verzwakte dieren worden afgeschoten. Bijvoeren van de dieren was niet toegestaan, omdat dit de grazers afhankelijk van mensen zou maken, terwijl juist gestreefd wordt naar natuurlijk beheer. Ook kan volgens deskundigen onderlinge strijd ontstaan onder de grote grazers om het voedsel.

Onder meer de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, de Partij voor de Dieren en diverse deskundigen spraken zich uit tegen het bijvoeren van de dieren. Uiteindelijk besloot Staatsbosbeheer toch de grote grazers tijdelijk van extra voedsel te voorzien omdat demonstranten boswachters met de dood bedreigden en op eigen houtje balen hooi over de omheining van het natuurgebied wierpen.

Langzaam rijden op A6

Eerder op de dag voerden demonstranten al een ‘langzaamaanactie’ uit op de A6 bij Almere, die naar de Oostvaardersplassen leidt. Zo’n tien tot vijftien automobilisten reden opzettelijk langzaam op de snelweg. De politie zei dat de actie tot gevaarlijke situaties en verkeershinder leidde.

Het protest leidde tot 3 kilometer file, aldus de ANWB. De politie sommeerde de groep de actie op de binnenwegen voort te zetten, wat zij volgens een woordvoerder deden. De file is inmiddels opgelost. Er werden geen aanhoudingen verricht.