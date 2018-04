Paus vraag meer aandacht voor ‘de slavernij van onze tijd’

In zijn traditionele paasboodschap heeft paus Franciscus zondag de „wegwerpcultuur” in de samenleving verworpen en aandacht gevraagd voor de vele conflicten in de wereld, om te beginnen met Syrië. Hij pleitte ook voor meer solidariteit met de slachtoffers van mensenhandel, drugshandel en in het algemeen voor „de slavernij van onze tijd”.

Tienduizenden gelovigen hadden een strenge veiligheidscontrole moeten ondergaan om op het Sint-Pietersplein naar de paus te kunnen luisteren. Ook geestelijken werden streng gecontroleerd, op een manier die vergelijkbaar is met de veiligheidscontroles op vliegvelden. De afgelopen dagen hebben verscheidene Italiaanse autoriteiten gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen.

Franciscus begon zijn toespraak met Syrië, waar „de bevolking uitgeput raakt door een oorlog waar geen einde aan lijkt te komen”. Hij noemde ook Venezuela, Oekraïne, Jemen, Israël, Korea en „de diepgewortlede conflicten” in een aantal Afrikaanse landen.

Voor het 32ste opeenvolgende jaar was het Sint-Pietersplein versierd met bloemen uit Nederland. In zijn slotwoord vroeg Franciscus een speciaal applaus hiervoor. Vorig jaar waren de bloemen beschadigd door meeuwen; dit jaar is met speciale lasers voorkomen dat er vogels bij de bloemen zouden komen.

In de paasmis van zaterdagnacht, waarin hij traditioneel nieuwe leden in de kerk verwelkomt, had de paus acht volwassenen gedoopt, onder wie een Nigeriaanse migrant die in Italië een held is geworden omdat hij een overvaller van een supermarkt met blote handen heeft tegengehouden. De man, John Ogah, was in 2014 over zee naar Italië gekomen. Hij had geen geldige papieren, maar heeft alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen. Als doopnaam heeft hij ‘Francesco’ gekozen.