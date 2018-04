Oud-dictator Efraín Ríos Montt (91) overleden

De voormalig Guatemalteekse dictator Efraín Ríos Montt is overleden. Dat meldt zijn advocaat Jaime Hernandez, bericht AP. Hij is 91 jaar geworden.

Ríos Montt kwam in 1982 in Guatemala aan de macht via een coup. Zijn korte regeerperiode van een jaar was een van de bloedigste perioden in de burgeroorlog (1960-1996) die op dat moment gaande was. Hij ontketende moordcampagnes in de jacht op marxisten en de inheemse bevolking. Hij werd op zijn beurt weer opzij geschoven door zijn minister van Defensie, ook door middel van een staatsgreep.

In 2013 werd de oud-generaal veroordeeld tot tachtig jaar cel wegens genocide en oorlogsmisdaden, hij zou onder andere opdracht hebben gegeven voor de moord op 1.771 Ixil-indianen. Maar wegens vormfouten moest de rechtszaak gedeeltelijk over, zo vond het Constitutioneel Hof.

Twee jaar later liep de rechtszaak weer vertraging op omdat hij niet fit genoeg meer zou zijn om het proces bij te wonen. De oud-dictator werd dement verklaard. Vorig jaar werden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe rechtszaak.