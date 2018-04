Minstens 17 doden bij demonstraties in Kasjmir

Bij demonstraties en gevechten zijn in het door India gecontroleerde gedeelte van de provincie Kasjmir zondag zeventien doden gevallen en raakten meer dan dertig mensen gewond, bericht AP. Het zijn de dodelijkste schermutselingen in het gebied sinds begin dit jaar.

Bij gevechten tussen regeringstroepen en militanten in het zuiden van Kasjmir kwamen twaalf mensen om het leven. De lokale overheid zei zaterdagavond informatie te hebben gekregen dat zich in het district Shopian, zo’n vijftig kilometer van de provinciale hoofdstad Srinagar, separatisten hadden verscholen. Regeringstroepen die ernaartoe trokken, raakten daarop met de militanten verwikkeld in een vuurgevecht.

Zeven separatisten werden doodgeschoten, ook de huiseigenaar van de woning waar de zeven zich hadden verschanst kwam om het leven. Twee militairen kwamen eveneens om het leven in het gevecht. De achtste militant zou zijn omgekomen bij een schietpartij in het dorp Dialgam in het tien kilometer verder gelegen Anantnag district. Een militant werd gevangengenomen. Twee soldaten en een burger kwamen om bij een gevecht in nog weer een ander dorp in Shopian.

Dorpsbewoners proberen militanten te helpen

Toen het nieuws over de doden en de gevechten zich verspreidde, braken er in verschillende andere dorpen in het gebied onlusten uit. Demonstranten trokken naar de gevechtslocaties om de separatisten te hulp te schieten. Twee militairen en twee burgers vonden de dood toen demonstranten de politie bekogelde met stenen en veiligheidstroepen daarop ingrepen. Er werd traangas ingezet en met rubber kogels geschoten om de mensenmenigte te verspreiden. Ook opende de politie het vuur. Daarbij raakten ook tientallen mensen gewond.

De autoriteiten zetten toen de onrust uitbrak, treindiensten stil en onderbrak mobiele telefonienetwerken in de dorpen. Ook stelde ze een avondklok in.

Kasjmir is een regio aan de grens tussen Pakistan en India, waarover beiden landen sinds de late jaren 80 claimen de zeggenschap te hebben. De bevolking bestaat grotendeels uit moslims, die zich meestal willen voegen bij het islamitische Pakistan.