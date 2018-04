Marcel Ruijter wint stripprijs met zijn albumHet 9e eiland

Tijdens de Stripdagen in Utrecht zijn de belangrijkste Nederlandse prijzen voor albums toegekend. Marcel Ruijter won met zijn Het 9e Eiland. Het beste jeugdalbum van 2017 was het Suske en Wiske-verhaal Cromini van Gerben Valkema en Yann. In januari was al bekendgemaakt dat Peter van Dongen (Familieziek) de oeuvreprijs krijgt.