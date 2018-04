Malinees overgedragen aan Internationaal Strafhof

Een Malinees die wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid is zaterdag uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De man, door het ICC geïdentificeerd als Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, wordt beschuldigd van misdaden in 2012 en 2013 in Timboektoe.

Dat heeft het ICC zaterdag bekendgemaakt. Al Hassan, die destijds aan het hoofd stond van de islamitische politie, zou verantwoordelijk zijn geweest voor beleid dat heeft geleid tot de behandeling van vrouwen en meisjes als seksslaven. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de vernietiging van culturele monumenten in Timboektoe.

De 40-jarige Al Hassan is zaterdag aangekomen in Nederland en overgebracht naar het huis van bewaring van het ICC. Hij zal volgende week voor het eerst worden voorgeleid om te worden geïnformeerd over de aanklachten tegen hem.

Eén eerdere veroordeling

De uitlevering van Al Hassan door Mali is een opsteker voor de aanklagers bij het ICC, meldt persbureau Reuters. Slechts één verdachte van het conflict in Mali is eerder gearresteerd: Ahmad al-Faqi al-Mahdi heeft schuld bekend aan de vernietiging van cultureel erfgoed voor zijn rol bij de vernieling van historische mausoleums in Timboektoe. Hij is vorig jaar veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf nadat hij excuses had aangeboden. Mogelijk zal hij optreden als getuige tegen Al Hassan.

Hoewel vertegenwoordigers van slachtoffers de aanklacht tegen al-Mahdi te beperkt vonden, wordt de zaak tegen hem beschouwd als een doorbraak, omdat hij de eerste persoon is die uitsluitend wegens de vernietiging van cultureel erfgoed is veroordeeld voor oorlogsmisdaden.

De aanklachten tegen Al Hassan gaan veel verder. In het arrestatiebevel tegen Al Hassan, dat dinsdag is uitgevaardigd, wordt hij beschuldigd van misdrijven tegen de menselijkheid waaronder ,,marteling, verkrachting en seksuele slavernij, vervolging van de bevolking van Timboektoe op religieuze en seksuele gronden, en andere onmenselijke daden”.