Gouverneur Kemerovo stapt op na grote brand

De gouverneur van de Russische regio Kemerovo, waar een week geleden meer dan zestig doden vielen bij een grote brand in een winkelcentrum, heeft zondag zijn ontslag ingediend. Dat heeft Aman Toelejev in een verklaring bekendgemaakt. Aman Toelejev zei dat opstappen “de enige juiste beslissing” was na het ongeluk.

Toelejev sprak van “een verschrikkelijke tragedie” en zei dat hij alles had gedaan om de nabestaanden bij te staan. Toelejev bekleedde de functie sinds 1997 en werd bij de laatste regionale verkiezingen in 2015 nog met 96,7 procent van de stemmen herkozen. Zijn termijn liep tot 2020.

Onvrede

Demonstranten riepen eerder deze week al op tot Toelejev’s ontslag. Zij waren kwaad om de gebrekkige informatie over slachtoffers en vermisten. Toen politici hierop de demonstranten ervan beschuldigden “het bestuur in diskrediet [te willen] brengen”, zorgde dit voor meer onvrede onder burgers en nabestaanden.

Als het ontslag van Toelejev wordt geaccepteerd, moet president Vladimir Poetin een interim-gouverneur benoemen. Het staatshoofd bezocht Kemerovo na de brand, die volgens Poetin veroorzaakt was door “criminele nalatigheid” waarvoor de verantwoordelijken gestraft dienden te worden. Sinds de ramp zijn al vier mensen opgepakt.

41 kinderen

Het dodental van de brand staat op 64. Onder de slachtoffers waren 41 kinderen. Veel mensen konden het winkelcentrum niet verlaten omdat nooduitgangen geblokkeerd waren. Ook was een van de brandalarmen uitgeschakeld door een bewaker. Bij de ramp stortte een dak in en sprongen mensen uit de ramen om uit het gebouw te ontsnappen.

Kemerovo is een mijnstad met circa 550.000 inwoners, ten oosten van Novosibirsk. De regio ligt in het zuiden van Siberië.