Dood tweetal Nieuwe Pekela niet-natuurlijk

De twee bewoners die zaterdag dood werden aangetroffen in hun woning in Nieuwe Pekela zijn op niet-natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de politie zondag. Het gaat om een 62-jarige man en zijn 58-jarige vrouw.

Volgens een politiewoordvoerder kan er sprake zijn van moord, zelfmoord of een ongeluk. Zolang het onderzoek nog loopt, wil de politie verder geen informatie geven over hun overlijden. De lichamen zijn voor een lijkschouwing overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen. Nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd.

Het echtpaar werd zaterdag aan het einde van de ochtend aangetroffen in hun huis in Nieuwe Pekela. Toen duidelijk werd dat er sprake was van niet-natuurlijk overlijden werd de omgeving afgezet. De politie is begonnen met forensisch onderzoek en een buurtonderzoek. Nieuwe Pekela telt zo’n vierduizend inwoners.