Anna van der Breggen wint Ronde van Vlaanderen

Anna van der Breggen heeft met grote overmacht de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlandse wielrenster kwam in Oudenaarde alleen over de finish na een solo van bijna 30 kilometer. Ze reed weg van de andere favorieten op de Kruisberg.

Het podium was geheel Nederlands want Amy Pieters werd op meer dan een minuut tweede en Annemiek van Vleuten derde.

Veelvraat Van der Breggen had de Ronde van Vlaanderen nog niet eerder gewonnen. Het was de zesde wedstrijd uit de World Tour dit seizoen. Begin vorige maand was ze al de beste in de Strade Bianche.

Van der Breggen zei tegen de NOS heel blij te zijn nu ook ‘Vlaanderens Mooiste’ op haar naam te hebben geschreven:

“Heel tof om deze te hebben nu. Het is natuurlijk wel een beetje mijn manier waarop ik het moet doen.”

Met haar winst in de Ronde van Vlaanderen heeft de 27-jarige Van der Breggen nu bijna alle grote wielerwedstrijden wel eens gewonnen. Ze werd in 2016 Olympisch kampioen, won twee keer de Giro d’Italia en pakte vorig jaar zowel de Amstel Gold Race, als de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Toch moeten vrouwen nog altijd knokken voor aandacht en voldoende prijzengeld, schreef sportredacteur Dennis Meinema voorafgaand aan deze Ronde van Vlaanderen.

De mannen zijn nog onderweg in Vlaanderen. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.