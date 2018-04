‘Akkoord om gewonden te evacueren uit Douma’

Onderhandelaars in het laatste bolwerk van de Syrische rebellen in Oost-Ghouta hebben zaterdag een akkoord bereikt om gewonden uit de plaats Douma te evacueren naar noordelijk Syrië, dat nog in handen is van de rebellen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen met kennis van het akkoord.

De overeenkomst is gesloten na besprekingen tussen burgerlijke leiders, vertegenwoordigers van de rebellengroep Jaish al-Islam, die Douma beheerst, en vertegenwoordigers van Rusland, de belangrijkste bondgenoot van het Syrische regime, aldus Reuters. Volgens het akkoord zouden de gewonden worden overgebracht naar Idlib, in het noorden van Syrië.

De onderhandelaars proberen tot een akkoord te komen om Douma een militaire aanval te besparen door het Syrische regeringsleger en zijn bondgenoten, die de plaats omcirkelen. Zij hebben gedreigd om de stad te bestormen als de rebellen hun laatste bolwerk in oostelijk Ghouta niet opgeven in ruil voor veilige doorgang naar gebied in noordwestelijk Syrië dat nog in handen is van de rebellen.

Meeste steden en dorpen in Oost-Ghouta heroverd

Bevelhebbers van het Syrische regeringsleger zeiden op zaterdag dat ze de meeste steden en dorpen in Oost-Ghouta hebben heroverd, en zich concentreren op de rebellen die zijn overgebleven in Douma. Volgens een woordvoerder van de Syrische regeringstroepen heeft de wekenlange militaire campagne veiligheid gewaarborgd in de hoofdstad Damascus, en zijn verbindingen met andere delen van het land veilig gesteld.

Een mogelijke val van Douma zou de grootste nederlaag vormen voor de Syrische rebellen sinds 2016. De rebellen zouden hun laatste bolwerk verliezen in de omgeving van Damascus. Daarnaast is Douma van symbolische betekenis: de plaats was zeven jaar geleden een centrum van straatprotesten in de buitenwijken van Damascus tegen het bewind van president Bashar al-Assad, die aanleiding gaven tot de oorlog in Syrië.