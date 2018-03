Twee doden gevonden in woning Nieuwe Pekela

In het Groningse dorp Nieuwe Pekela zijn zaterdagochtend in een woning twee dode lichamen gevonden. De politieafdeling Noord-Nederland is ter plekke een forensisch onderzoek begonnen. Ook worden buurtbewoners ondervraagd, laat een woordvoerder weten.

De directe omgeving van de woning is afgezet. Er zijn politieauto’s, een ambulance en een helikopter aanwezig. De woordvoerder kan niet zeggen of het om de bewoners van het huis gaat. Er is nog te weinig bekend over de toedracht.

Nieuwe Pekela telt zo’n vierduizend inwoners.