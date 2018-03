Rusland eist bezoek aan herstellende Joelia Skripal

Rusland wil in gesprek met Joelia Skripal, de dochter van een Russische dissident die in het Verenigd Koninkrijk samen met haar vader slachtoffer is geworden van een zenuwgasaanval. “We staan erop gebruik te maken van het recht om haar te bezoeken”, meldde de Rusissche ambassade in Londen vrijdag op Twitter. Eerder deze week werd bekend dat de toestand van Joelia Skripal flink is verbeterd.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens The Times laten weten het Russische verzoek in overweging te nemen. “We houden daarbij rekening met de rechten en wensen van Joelia Skripal”, aldus het ministerie.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 maart 2018

De vraag is of de Britten het Russische diplomaten kunnen verbieden om Skripal te bezoeken. Rusland beroept zich op het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer (VWCV), dat van kracht is sinds 1963 - niet sinds 1968, zoals de ambassade schrijft. Daarin staat dat diplomaten in een bepaald land “vrij moeten zijn om in de staat waarnaar ze zijn uitgezonden landgenoten te bezoeken”. Specifiek over het bezoeken van iemand die in het ziekenhuis ligt, zegt het VWCV dan weer niets.

‘Toestand snel vooruit gegaan’

Joelia Skripal en haar vader Sergej liggen in het ziekenhuis sinds de gifgasaanval op het duo begin deze maand in hun woonplaats Salisbury. Waar Sergej nog altijd in levensgevaar verkeert, is de toestand van Joelia volgens haar behandelend arts inmiddels “snel vooruit gegaan”. Volgens de BBC is ze bij bewustzijn en kan ze weer praten.

Er is Rusland veel aan gelegen om het verhaal van Joelia Skripal te horen. Het Verenigd Koninkrijk, de EU en de Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat de Russische regering achter de aanval zit. Het gas dat werd gebruikt is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Rusland ontkent de beschuldigingen ten stelligste. Een familielid van de Skripals zei vrijdag tegen de Britse boulevardkrant Daily Mirror niet te hopen dat Joelia, nu ze aan de beterende hand is, “een pion in een politiek schaakspel wordt”.

Lees hier meer over het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanval: ‘Onbekende’ nieuwkomer novitsjok was allang bekend

De affaire-Skripal heeft voor een grote diplomatieke rel gezorgd tussen Rusland en het Westen. Het VK, de VS en verschillende EU-landen hebben verschillende malen Russische diplomaten uitgezet, waarna Rusland telkens evenredige tegenmaatregelen trof. Rusland liet zaterdag weten dat nog eens ruim vijftig Britten uit te zetten. De Britse diplomatieke zending moet dan weer dezelfde omvang hebben als het Russische diplomatenkorps in Londen, dat door de Britse sancties flink gekrompen is.