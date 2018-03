Aan mijn kleinzoon Duco (net 9 jaar geworden) vraag ik wat hij weet van Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Hij zegt: „Op Witte Donderdag heeft Jezus voor het laatst met zijn vrienden gegeten. En op Goede Vrijdag is Hij door de Romeinen aan het kruis gespijkerd.”

Ik: „Ja, dat waren boeven, hè, die Romeinen ?”

Hij riposteert : „Ja opa, maar ze hebben ook goede wegen aangelegd, hoor!”

