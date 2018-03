Na moeizaam begin wint PSV uiteindelijk ruim: 5-1

Koploper PSV heeft opnieuw een klein stapje gezet in de richting van de landstitel. Gemakkelijk ging dat allerminst: de Eindhovenaren kenden zaterdagavond in eigen huis een vrij moeizame avond tegen het eveneens Brabantse NAC. Pas in het laatste kwartier slaagde PSV er echt in afstand te nemen: 5-1.

Zo’n royale uitslag leek in het eerste halfuur van de wedstrijd ver weg. PSV drong nauwelijks aan bij NAC, dat vijftiende staat in de eredivisie. Er moest uiteindelijk een strafschop aan te pas komen voor PSV om het duel op gang te helpen. Aanvoerder Marco van Ginkel schoot die zonder al te veel moeite binnen.

Ook na die openingstreffer speelde PSV overigens niet echt dominant. De ploeg van trainer Philip Cocu kreeg weliswaar meerdere kansen, maar moest tot de zestigste minuut wachten voordat de tweede treffer viel. Die kwam op naam van Roda-aanvaller Umar Sadiq, die ongelukkig tegen een hoekschop van PSV aan liep en eigen doel trof.

Nog drie zeges

Diezelfde Sadiq maakte kort daarop ook de aansluitingstreffer, na een onhandige terugspeelbal van Nicolas Isimat-Mirin, waarna NAC nog even voorzichtig hoop leek te krijgen. Toen Luuk de Jong een kwartier voor tijd de 3-1 maakte was de weerstand definitief gebroken. In de laatste minuten maakten Karol Mets (eigen doel) en Gaston Pereiro de 4-1 en 5-1.

Met nog vijf wedstrijden te gaan staat PSV nu tien punten voor op Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij FC Groningen. Mochten de Amsterdammers winnen dan is PSV nog drie zeges verwijderd van de landstitel. De komende weekeindes wacht echter een zwaar programma: eerst nummer 3 AZ, dan Ajax.

Roda doet goede zaken

Roda JC heeft zaterdagavond een verrassende zege geboekt tegen Vitesse. De nummer voorlaatst van de eredivisie was op bezoek in het Gelredome met 0-3 te sterk voor de Arnhemmers, die sinds de winterstop tot dusver een vrij beroerde reeks hebben. Doordat concurrent Sparta zaterdag verloor, klimt Roda nu een plek op de ranglijst.

Twee van de drie treffers kwamen op naam van Dani Schahin, die na ruim twintig minuten spelen met het hoofd de score opende. Vitesse, de nummer zes van de ranglijst, kreeg vervolgens verschillende kansen de stand gelijk te trekken. Toen de ploeg van trainer Henk Fraser faalde, was het Donis Avdijaj die Roda op een 2-0 voorsprong zette. Schahin maakte kort voor de tijd de 3-0.

PEC Zwolle slaagde er wel in te winnen, in eigen huis tegen Sparta. De Zwollenaren waren amper aan de wedstrijd begonnen of Youness Mokhtar had het doel al gevonden: 1-0. Een ruim uur later scoorde Zwolle nogmaals, via Piotr Parzyszek. De ploeg steekt daardoor Vitesse voorbij op de ranglijst en staat na zaterdag zesde.

Zaterdag worden nog drie wedstrijden gespeeld. Zodra die zijn afgelopen wordt dit stuk bijgewerkt.