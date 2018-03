Ontslag en schorsing voor agenten die zwarte cd-verkoper doodden

De politieagent die twee jaar geleden in de Amerikaanse stad Baton Rouge de zwarte cd-verkoper Alton Sterling doodschoot, is ontslagen. Zijn collega die ook bij het incident betrokken was heeft een schorsing gekregen, meldt persbureau Reuters zaterdag. De maatregelen zijn opvallend omdat de hoogste aanklager van de staat Louisiana eerder deze week nog oordeelde dat de twee witte agenten niets verkeerd hebben gedaan.

De sancties tegen de agenten zijn bedoeld om “een einde te maken aan de donkere wolk die al veel te lang boven onze gemeenschap hangt”, zei de politiechef van de stad Baton Rouge op een persconferentie. De dood van Sterling, vastgelegd op meerdere video’s, zorgde in heel de Verenigde Staten voor grote protesten tegen politiegeweld gericht op zwarte Amerikanen.

Zes kogels

Agent Blane Salamoni bracht Sterling in juli 2016 met zes kogels om het leven. Salamoni was met collega Howie Lake op een melding afgekomen van een cd-verkoper in een rood t-shirt die iemand zou hebben bedreigd. Ter plaatse troffen ze Sterling, die aan het signalement voldeed. Sterling verzette zich tegen aanhouding, ook toen de agenten hem taserden. Daarna leek het volgens de agenten dat Sterling naar een pistool greep, waarop Salamoni het vuur opende.

Volgens de politiechef is Salamoni nu op straat gezet omdat hij zicht niet heeft gehouden aan richtlijnen voor het toepassen van geweld, en omdat hij “zijn woede niet kon beheersen”. Dat laatste verwijt is ook de reden voor de schorsing van agent Lake. Sinds de schietpartij waren de agenten al op non-actief gesteld.

Afgelopen dinsdag ontsloeg de hoogste aanklager in Louisiana Salamoni en Lake van rechtsvervolging. “Ze wilden Sterling op wettige wijze arresteren en hadden daar een goede aanleiding voor”, zei procureur-generaal Jeff Landry. Daarmee doelde hij op de geladen revolver die op het lichaam van Sterling werd aangetroffen en op de lijkschouwing, waaruit bleek dat de cd-verkoper drugs had gebruikt. Vorig jaar besloten de federale autoriteiten ook al om Salamoni en Lake niet te vervolgen.