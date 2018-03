Kosovo start onderzoek naar uitlevering Turken

Kosovo is een onderzoek gestart naar de arrestatie en uitlevering van zes Turkse burgers eerder deze week. Vrijdag ontsloeg premier Ramush Haradinaj al de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de geheime diensten omdat hij naar eigen zeggen niks wist van de uitzetting.

De zes Turken, vijf docenten en een arts, werden donderdag opgepakt op verzoek van Turkije. Volgens het land hebben ze banden met de Gülenbeweging. Turkije verdenkt de islamitische geestelijke Fethullah Gülen van het opzetten van de staatsgreep in 2016, maar leverde daarvan tot op heden geen overtuigend bewijs. De zes mannen zouden Gülenaanhangers uit Turkije helpen ontsnappen.

“Vandaag hebben we besloten een onderzoek te starten naar alle overheidsorganen die betrokken waren bij de arrestatie en deportatie van zes Turkse mannen”, zei premier Haradinaj zaterdag tijdens een spoedbijeenkomst van de Kosovaarse veiligheidsraad. Haradinaj stelde vrijdag dat hij niet op de hoogte was gesteld van de uitlevering. De minister van Binnenlandse Zaken Flamur Sefaj en het hoofd van de geheime dienst Driton Gashi zouden zich volgens hem niet aan de vereiste hiërarchie bij dit soort beslissingen hebben gehouden.

Kritiek

Burgerrechtenbeweging Human Rights Watch heeft zich in een verklaring kritisch uitgelaten over de gang van zaken. “Naast de twijfelachtige arrestaties zijn de mannen ook nog eens naar een land gestuurd waar ze het risico lopen gemarteld te worden.” In de nasleep van de coup arresteerde Turkije duizenden vermeende aanhangers van Gülen. Ngo’s en de Verenigde Naties hebben Turkije meermaals beschuldigd van het folteren van gevangenen.

Familieleden van de donderdag gedeporteerde Turken wachtten zaterdagochtend tot in de vroege uren op het vliegveld van Pristina, de Kosovaarse hoofdstad. Er gingen geruchten dat de mannen nog in het land waren. Ze hoopten een teken van leven te ontvangen, maar verlieten de luchthaven toen de politie bekendmaakte dat ze echt in Turkije zijn.

“Mijn vader is ontvoerd”, zei Mustafa Gunakan, een familielid, op het vliegveld tegen persbureau Reuters. “We dachten dat we veilig waren in Kosovo. We hadden nooit gedacht dat het op zo’n manier zou eindigen.”