‘Jihadi Beatles’ spreken: ‘Onthoofdingen betreurenswaardig’

Twee leden van de IS-terreurcel ‘Jihadi Beatles’, die berucht was om zijn folteringen en onthoofdingen van gevangenen, hebben voor het eerst uitgebreid met de media gesproken. In een interview met persbureau AP noemen de twee mannen de executies van onder anderen de Amerikaanse journalist James Foley “betreurenswaardig”, zij het vooral uit tactische overwegingen.

Het persbureau sprak met El Shafee Elsheikh en Alexanda Kotey in een Koerdisch gevangenencentrum in de Noord-Syrische stad Kobani. Koerdische strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten, een militie die met steun van de Amerikanen in Syrië tegen IS vecht, zouden de twee in januari hebben opgepakt.

Tegen AP wilden Elsheikh en Kotey niet ingaan op de beschuldiging dat zij lid zijn geweest van de roemruchte IS-cel. Slachtoffers noemden de beulen de ‘Jihadi Beatles’ door hun Britse accenten. In het kielzog van de bliksemopkomst van Islamistische Staat vier jaar geleden in Syrië en Irak werd de cel wereldwijd bekend door de gruwelijke beelden die ze verspreidde van onthoofdingen van voornamelijk westerse gevangenen. Volgens de Verenigde Staten waren de vier verantwoordelijk voor zeker 27 executies. De Amerikaan Foley was het eerste slachtoffer van de Britten. Daarna volgden onder meer hulpverlener Abdul-Rahman Kassig en journalisten Kenji Goto en Steven Sotloff.

Westerse bombardementen

“We hadden waarschijnlijk meer aan ze gehad als politieke gevangenen”, zegt Kotey nu tegenover AP, iets waar volgens hem meer IS-leden het over eens waren. Elsheikh noemt de executies een “fout”, maar wijst ter rechtvaardiging naar de Syrische burgers die omkwamen door westerse bombardementen. Volgens de Brit was het ook een vergissing van ze in video’s te dreigen met onthoofdingen. Als ze niet hun geloofwaardigheid wilden verliezen, konden ze daarna moeilijk terug. Kotey geeft westerse overheden de schuld omdat ze weigerden te onderhandelen. Sommige van hun gevangenen verkregen wel de vrijheid voor losgeld, zegt hij.

Op de internationale opsporingslijst van de Verenigde Staten wordt Elsheikh (29) beschuldigd van het waterboarden en kruisigen van gevangenen. Ook zou hij nepexecuties hebben uitgevoerd in zijn tijd als gevangenbewaarder. Net als de 34-jarige Kotey is de Brit met Soedanese afkomst vanuit Londen afgereisd naar IS-gebied. Kotey, die Ghanese en Grieks-Cypriotische wortels heeft, nam volgens de VS waarschijnlijk ook deel aan de martelingen en executies van de terreurcel.

Wat er met Kotey en Elsheik gaat gebeuren, is onduidelijk. De Koerdische strijdkrachten die de twee in januari gevangen namen, willen hen overdragen aan het Verenigd Koninkrijk of andere westerse landen. Ook de Verenigde Staten zijn van mening dat uitreizigers berecht moeten worden in hun land van herkomst. De Britse minister van Defensie heeft gezegd daar in het geval van Kotey en Elsheik niet aan te willen beginnen.

Den Haag

Voorlopig zitten de twee vast bij de Koerden in Syrië, waar ze naar eigen zeggen veelvuldig ondervraagd worden door FBI en andere Amerikaanse overheidsofficials. In februari werd het Brits burgerschap hun ontnomen. Daar zijn ze tegenover AP kritisch over. Ze menen nu geen kans te maken op een eerlijk proces. IS-beul Kotey zegt dat een rechtszaak bij het Internationaal Strafhof in Den Haag de meest logische oplossing zou zijn op dit moment.

De vroegere aanvoerder van de ‘Jihadi Beatles’, Mohammed Emwazi, beter bekend als ‘Jihadi John’, werd in 2015 bij een droneaanval gedood. Aine Davis, nummer vier van de groep, zit vast in Turkije.