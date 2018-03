Iran haalt berichtendienst Telegram definitief uit de lucht

De Iraanse autoriteiten gaan de populaire berichtendienst Telegram “binnen enkele dagen” definitief blokkeren. De app is slecht voor de nationale veiligheid, zegt parlementslid Alaeddin Boroujerdi zaterdag tegen het Iraanse staatspersbureau IRNA.

Volgens Boroujerdi is het besluit om Telegram uit de lucht te halen “op het hoogste niveau genomen”. Hij wijst op de “schadelijke rol” die de app heeft gespeeld bij de ongeregeldheden in het begin van dit jaar. Tienduizenden Iraniërs gingen toen in het hele land de straat op om te protesteren tegen de stijgende kosten voor levensonderhoud. Meer dan twintig demonstranten kwamen om het leven, bijna vijfduizend mensen werden opgepakt.

Anoniem praten

Telegram is een zeer belangrijk sociaal medium in Iran. Het is een alternatief voor diensten als Twitter, Facebook en YouTube, die in het streng islamitische land verboden zijn. Bovendien kunnen Telegram-gebruikers anoniem en zonder digitale sporen achter te laten met elkaar praten. De app geeft Iraniërs de gelegenheid om buiten het zicht van de geheime dienst kritiek te leveren op de regering. De helft van de Iraanse bevolking - zo’n veertig miljoen mensen - gebruikt Telegram.

Het is nog maar de vraag of het Telegram-verbod er voor zal zorgen dat de app ook daadwerkelijk volledig uit Iran verdwijnt. Tijdens de protesten eerder dit jaar was de toegang tot het berichtenplatform al anderhalve week geblokkeerd. Volgens persbureau AP kon ongeveer 10 procent van de gebruikers via een VPN-server alsnog op Telegram komen.

Iran komt zelf met een vervangend communicatieplatform. Die app gaat volgens Boroujerdi Soroush heten, en zal alleen in Iran zelf beschikbaar zijn.