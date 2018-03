Drie aanhoudingen in zaak liquidatie broer kroongetuige

De Amsterdamse politie heeft dit weekeinde drie mannen aangehouden in verband met de liquidatie op de NDSM-werf van afgelopen donderdag. Een van hen, een 41-jarige man uit Hilversum, werd op vrijdagavond gearresteerd. De recherche kwam hem op het spoor met behulp van DNA, die werden aangetroffen op de plaats van het delict.

Tijdens onderzoek van de sporen bleek dat het genetisch materiaal overeenkwam met een DNA-profiel in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Dat profiel was van de verdachte in Hilversum, meldt de politie zaterdag. Onduidelijk is of hij wordt gezien als de mogelijke schutter. De politie was zojuist niet beschikbaar voor vragen.

Dat de recherche uitkwam in Hilversum sluit aan bij de uitkomsten van eerder onderzoek naar de gestolen Seat Leon, die na de liquidatie als vluchtauto werd gebruikt. Dat voertuig, voorzien van valse kentekenplaten, werd eerder al in het Gooi gesignaleerd. De zwarte auto werd na de schietpartij enkele straten verderop in brand gestoken.

Broer van kroongetuige

Het schietincident vond plaats aan de TT. Melissaweg in Amsterdam-Noord. Slachtoffer was de broer van Nabil B., de kroongetuige in een omvangrijk strafproces over een serie liquidaties in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Hij werd neergeschoten kort voordat hij een sollicitatiegesprek zou ingaan. De schutter deed zich voor als sollicitant.

Naast een 41-jarige man hield de politie nog twee mannen aan. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op de rijksweg A13 bij Rijswijk een man van 34-jaar opgepakt. De derde verdachte, een man van 31, werd aangehouden op een locatie in het Westland. Het tweetal wordt verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid aan het schietincident.

Wraakaktie

Tot dusver was van mogelijke daders nog weinig bekend. De Telegraaf schreef eerder dat bij het bekijken van de opnames van beveiligingscamera’s in de buurt “haarscherpe beelden” van de schutter te zien waren. De politie wilde dat vrijdag tegenover NRC niet bevestigen.

De afgelopen maanden ging in het criminele circuit al het gerucht dat de jongere broer van B. in levensgevaar verkeerde. Hij zou moeten vrezen voor een wraakactie uit het kamp van Redouan T. tegen wie Nabil B getuigt. Volgens het AD is na de moord op de broer van B. een gezin in Den Haag overgebracht naar een veilige locatie. Het zou gaan om een familielid van de kroongetuige.