De Mexicaanse voetballer Néstor Araujo moest al in het begin van de eerste helft van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië (1-0 voor Kroatië) wegens een ernstige beenblessure het veld verlaten. Het is nog niet zeker of de verdediger van Santos Laguna op tijd fit is voor het WK in Rusland.

Foto Larry W. Smith / EPA