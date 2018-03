Sorry, sorry, zei Facebook voor het privacychandaal met databedrijf Cambridge Analytica. De koers van het sociale netwerk steeg toch weer licht aan het einde van de week, na een diepe val waarin techfondsen wereldwijd werden meegenomen. Beleggers vrezen dat overheden met meer regulering komen – en daar houden ze niet van.

Facebook was niet het enige techbedrijf in de problemen. De koers van autofabrikant Tesla daalde scherp, nadat Moody’s de kredietwaardigheid van de fabrikant naar beneden had bijgesteld. Reden: de slechte kaspositie en de aanhoudende productieproblemen. De autoriteiten onderzoeken intussen een recent dodelijk ongeval met een Tesla in Californië.

De techbeurs Nasdaq had deze week een slechte week. Zo daalden ook de koersen van videodienst Netflix en van chipmaker Intel. Amerikaanse techbedrijven worden al heel lang overgewaardeerd, menen analisten. Naast dat de daling een reactie op de dreigende handelsoorlog met China is, is het is een correctie van die overwaardering.

Het aandeel TomTom schoot donderdag omhoog na geruchten dat het op zoek zou zijn naar een koper. Na de ontkenning daarvan, daalde het aandeel weer.

Wordt komende week een betere week voor tech? In ieder geval gaat de Zweedse muziekdienst Spotify dinsdag naar de beurs in New York. Spotify geeft geen nieuwe aandelen uit, maar met de notering kunnen bestaande aandeelhouders hun stukken verhandelen. Spotify, met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim 4 miljard euro, lijdt nog altijd verlies.

1,7 mld Dat haalde de Russische berichtendienst Telegram op in twee initial coin offerings met cryptomunten.

De onrust over een aanstaande handelsoorlog tussen China en de VS heeft zijn weerslag gehad op de Aziatische beurzen. De FTSE China A50, de index met de 50 grootste Chinese bedrijven, beleefde zijn slechtste kwartaal in twee jaar tijd, meldde Bloomberg. Er ging 4,2 procent van af. Vooral drank en verzekeraars deden het slecht.

Bij Snap, eigenaar van berichtenapp Snapchat, gaan er weer 100 mensen uit. Ditmaal bij de advertentieafdeling, meldt Bloomberg. Snap, dat vorig jaar naar de beurs ging, is bezig met een grote reorganisatie van zijn ruim 3.000 werknemers. Begin deze maand stuurde het ook al 120 technici naar huis.

aex-index 529,52 punten / +0,2% Fusies en geruchten over fusies hielden de beurzen in deze korte handelsweek in beweging. De Amsterdamse AEX sloot donderdag af met een kleine winst. TomTom, dat sinds kort niet meer tot de hoofdfondsen behoort, ging flink op en neer op basis van overnamegeruchten. Renault spinde in Parijs garen na verhalen over een fusie met Nissan.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Unilever | +5,59% 2. Unibail-Rodamco | +2,98% 3. Ahold Delhaize | +2,94% 4. Relx | +2,94% 5. Heineken | +2,92% AkzoNobel zorgde deze week voor het grootste nieuws door zijn speciaalchemietak te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle voor 10,1 miljard euro. De prijs was hoger dan verwacht, de koers klom flink, maar aan het eind van de week resteerde daarvan minder dan een procent. Unilever presteerde van de AEX-fondsen het beste: op donderdag, toen UBS met een positief advies kwam, steeg de koers zelfs met 4,3 procent.

DALERS VAN DE WEEK 1. Altice | -6,5% 2. Philips Lighting | -2,2% 3. ASML | -2,1% 4. Galapagos | -1,0% 5. Aalberts | -1,0% Philips Lighting behoort sinds kort tot de hoofdfondsen van de Amsterdamse beurs. Dat zorgde niet echt voor een koopgolf. Op het altijd volatiele kabelbedrijf Altice na was het lichtbedrijf met een weekverlies van 2,2 procent de grootste verliezer in de AEX. De andere nieuwkomer, verzekeraar ASR, eindigde in de middenmoot.

