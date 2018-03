Beter laat dan nooit: deze vrouwen krijgen tóch een necrologie

Tientallen inzendingen ontvangen de redacteuren van de zogeheten Obit Desk van The New York Times elke dag - verzoeken van lezers die een overleden dierbare willen ‘nomineren’ voor een stukje. De necrologie (‘obit’ is een afkorting van obituary) is sinds de eerste editie van in 1851 een geliefde rubriek in de krant.

Alleen: de selectie van overledenen was de afgelopen eeuw nogal scheef. Necrologieën in The New York Times gingen in veruit de meeste gevallen over witte mannen. Een onvermijdelijk kwaad, schrijft Obit Desk-redacteur William McDonald:

“De necrologieën gaan over de wereld van 1975, 1965, 1955 of nog vroeger. Ze zijn een spiegel die de wereld laat zien zoals die vroeger was - niet als zoals die is of zoals hij geweest had moeten zijn.”

In die tijd waren kregen vrouwen - en mensen van kleur - simpelweg weinig kans om hun stempel te drukken op de maatschappij, schrijft McDonald. En misschien waren redacteuren ook gewoon minder geïnteresseerd in mensen die niet wit en mannelijk waren.

Niet meer ‘overlooked’

Na hondervijftig jaar heeft The New York Times een inhaalslag ingezet. Met het project Overlooked geeft de krant mensen die vroeger over het hoofd zijn gezien voor een necrologie, alsnog een plek in het archief. De eerste vijftien bijdragen verschenen begin maart, de maand die in de VS als Women’s History Month in de agenda staat.

De necrologieën in Overlooked gaan over vrouwen als de literaire heldinnen Sylvia Plath en Charlotte Brontë, onderzoeksjournalist Ida B. Wells en wiskundige Ada Lovelace. Inmiddels worden ook gekleurde mannen meegenomen in de serie. Wekelijks brengt de Times een nieuw verhaal op zijn website. De necrologieën gaan vaak ook in op de vraag waaróm deze figuren eerder ontbraken in het archief. En net als bij de reguliere necrologieënrubriek, mogen lezers zelf ‘hun’ kandidates en kandidaten aandragen.