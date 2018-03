De uitslag van het referendum kwam onverwacht, en verdeelt de coalitie. Wat nu? De wet herzien? Komt er weer een inlegvelletje zoals na het Oekraïne-referendum? Onder leiding van Lamyae Aharouay bespreken Thijs Niemantsverdriet en Pim van den Dool mogelijke scenario’s.

