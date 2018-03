Amsterdam, tram 2. Ik stap er een paar keer per week in. OV-chipkaart in los etuitje zwiep ik geroutineerd langs een van de twee incheckmogelijkheden. Slaat deze keer niet aan. Ik probeer het nog eens. Zegt de conducteur: „Pop, je kunt beter even swaffelen bij het andere apparaat.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl.