Ja, windenergie is nodig voor duurzaamheidsdoelen „Ze zijn van belang voor onze toekomst. Door de windmolens is Nederland straks voorbereid op een wereld zonder fossiele brandstoffen. Die nieuwe windparken zie ik wel zitten. Ik heb liever windmolens op zee dan zee op land.” Emma Kasteleyn (16), in een ingezonden brief in NRC

Ja, de aanleg van windmolenparken biedt kansen voor verrijking van de biodiversiteit op zee „Nu zien we dat scheepswrakken, met gaten en holen die als schuil- en foerageerplekken dienen, complete onderwater leefgemeenschappen vormen. Zulke habitats kunnen slim ontworpen funderingen van de windturbines ook bieden”. Tinka Murk, hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren (Wageningen)

Ja, dan hoeven we geen windmolens meer op land te plaatsen Op land veroorzaken ze veel hinder: „Windmolens worden steeds groter en zorgen voor overlast voor omwonenden: laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.” Kees Pieters, onderzoeksbureau NederWind, in Binnenlands Bestuur

Nee, windparken hebben negatieve effecten op vogels en vleermuizen „Zo is er bijvoorbeeld het risico dat ze in botsing komen met de wieken van de windmolens, dat hun leefgebied kleiner wordt door de aanwezigheid van een windmolenpark of dat ze gehinderd worden tijdens het zoeken naar voedsel of migratie naar nieuwe gebieden.” Factsheet Natuur en Milieu, SER, NWEA

Nee, windparken zorgen voor horizonvervuiling aan de kust Die parken kunnen vanwege de kosten niet te ver weg liggen. „Dan laten we de prijs bepalen of iets een goed product is. Dit is de verkeerde discussie. Plaats die molens uit het zicht, en je hebt minder schade en minder overlast. Je kunt de kust maar één keer verprutsen.” Wethouder Gerard Kuipers (Zandvoort) in Trouw in 2016

Nee, windmolenparken zijn de nekslag voor de visserij De windparken komen bovenop de andere bedreigingen en tegenslagen voor de visserij. „Het ziet er niet best uit. Damocles had maar één zwaard dat aan een paardenhaar boven zijn hoofd hing. Bij ons wordt een complete messenbak over ons heen leeg gekieperd. We worden ontzettend beknot in onze vrijheid als visserman. Dit is voor ons levensbedreigend.” Visser Job Schot in de PZC

