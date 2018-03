VS willen informatie over sociale media bij visumaanvraag

De Verenigde Staten willen bezoekers tijdens visumaanvragen ook informatie gaan vragen over hun sociale media-accounts. Daarmee wil Washington straks mensen beter door kunnen lichten voordat ze het land binnenkomen, staat in een voorstel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat vrijdag gepubliceerd is.

Afgelopen september kondigde Washington al eenzelfde stap aan voor buitenlanders die een migrantenvisum aanvragen. Volgens The New York Times heeft het plan gevolgen voor zo’n 14,7 miljoen mensen per jaar die voor werk of vakantie naar de VS komen. Het voorstel gaat niet direct in. Amerikaanse burgers hebben zestig dagen de tijd om te reageren, daarna besluit de overheid of het navolging geeft aan het plan.

Als het voorstel wordt aangenomen, moeten visumaanvragers straks hun sociale media-profielen van de afgelopen vijf jaar opgeven. Het ministerie zegt verder niet op welke platforms het voorstel betrekking heeft, maar waarschijnlijk gaat het om sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Ook het gebruik van de Russische variant op Facebook, VK, en het Chinese Weibo kunnen straks mogelijk onderzocht worden door Amerikaanse autoriteiten. Bij een visumaanvraag kijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken nu al onder meer naar iemands reisgeschiedenis en werk.

Belofte Trump

De Amerikaanse president Donald Trump beloofde in de aanloop naar de verkiezingen in 2016 al “extreme keuringen” te willen doorvoeren. Daarmee zou het risico op terreuraanvallen beperkt moeten worden.

Nederlanders die de VS voor een korte periode willen bezoeken hoeven geen visum aan te vragen, en kunnen zich elektronisch melden via het zogeheten ESTA-systeem. In totaal vallen ongeveer veertig overwegend westerse landen binnen deze regeling. Deze optie vervalt echter als iemand wil studeren of werken in de VS, of de afgelopen jaren een land heeft bezocht dat op een Amerikaanse zwarte lijst staat, zoals Iran of Syrië.