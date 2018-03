Volg NRC op Instagram

Hoe word je een opiniemonster? Eric C. Hendriks publiceert met regelmaat opiniestukken in Nederlandse kranten. Hij heeft een stappenplan geschreven voor het insturen van opiniestukken. De link naar het artikel vind je in onze bio. En opiniestukken stuur je naar opinie@nrc.nl. Foto EPA / Paul Buck #nrc #opinie #monster #stappenplan

A post shared by NRCnl (@nrcnl) on Mar 15, 2018 at 8:11am PDT