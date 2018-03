Vier leiders Satudarah vrij uit voorlopige hechtenis

Vier leden van het landelijk bestuur van motorclub Satudarah komen onder voorwaarden vrij uit hun voorlopige hechtenis. De rechtbank ziet geen gegronde reden om ze langer in voorlopige hechtenis te houden.

Wel heeft de rechtbank in Zwolle vrijdag meerdere voorwaarden gesteld. Ze mogen terwijl hun strafzaak nog loopt zich niet bemoeien met hun motorclub en zich niet met clubkleding op straat vertonen. Ook moeten ze hun paspoorten inleveren. Zaterdagmiddag komen ze vrij.

Paul M. (48), Angelo M. (41), Xanterra M. (44), en penningmeester Redouan I. (41) namen volgens het OM deel aan een criminele organisatie. Satudarah zou zich schuldig hebben gemaakt aan afpersen en drugshandel. Justitie zei vrijdag dat de vijf kopstukken ook verdacht worden van witwassen.

Het vijfde bestuurslid Michel B. zit nog in een cel in Oostenrijk. Hoewel er wel een dagvaarding naar het adres van B. in Duitsland was verstuurd, was het niet zeker of de verdachte deze had ontvangen. Daarom besloot de rechtbank de dagvaarding te vernietigen en de zaak van B. vrijdag verder niet te behandelen.