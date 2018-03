Risotto met rode wijn

Een Italiaanse week zonder risotto is als een broodje shoarma zonder knoflooksaus: wel lekker, maar verder niet zoveel aan. En mijn oog viel op dit recept vanwege de toevoeging van rode wijn.

Vaak zie je dat risotto met witte wijn wordt bereid, maar met rode wijn kan het net zo goed. En bij dit recept speelt nog een andere, oude Italiaanse keukenwet een rol: hoe simpeler het recept, des te lekkerder het gerecht wordt.

Snipper de sjalotten en rozemarijn en fruit deze in olijfolie. Voeg op het eind de fijngesneden knoflook toe. Laat ze niet kleuren. Voeg de rijst toe en roer om tot deze glazig is. Blus met de rode wijn. Voeg een derde van de bouillon en de tomatenblokjes toe wanneer alle wijn opgenomen is door de rijst. Laat verder garen op een laag vuur. Herhaal dit tot alle bouillon opgebruikt is.

De rijst is dan beetgaar en heeft al het vocht geabsorbeerd. Roer de boter door de risotto en rasp hierover de pecorino. Kruid het peper en zout en roer om. Serveer met wat extra kruimels pecorino.