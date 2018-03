Tesla roept 123.000 auto’s van type Model S terug

Tesla, de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s, roept wereldwijd zo’n 123.000 auto’s terug vanwege problemen in de stuurbekrachtiging. Het gaat om alle sedan Model S-auto’s van voor april 2016.

Bezitters moeten een onderdeel van de stuurbekrachtiging laten vervangen wegens mogelijke roestvorming bij bouten. De terugroepactie geldt niet voor de goedkopere Model 3 en de SUV Model X. Volgens Tesla heeft het probleem nog niet geleid tot ongelukken. Het probleem komt vooral voor in koudere landen waar veel zout wordt gestrooid.

Geplaagd bedrijf

Tesla’s beurskoers herstelt inmiddels licht na de val van afgelopen week. Kredietbeoordelaar Moody’s gaf Tesla toen een lagere beoordeling wegens productievertraging en een slechte kaspositie. Ook was er een dodelijk auto-ongeluk in de VS met een Tesla. Vraag is of de bestuurder vertrouwde op het autonome rijsysteem.