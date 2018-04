Spaanse boetelingen maken het lijden van Jezus zichtbaar

Tijdens de Heilige Week, ofwel Semana Santa, worden er in heel Spanje honderden processies gehouden. Boetelingen hebben puntvormige maskers op waarmee zij hun identiteit verbergen. De toewijding bij de optochten in de week voor Pasen is indrukwekkend. Sommige boetelingen lopen de processies - die tot wel vijf uur kunnen duren - op blote voeten.