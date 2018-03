Schutter Amsterdam-Noord vastgelegd op camerabeeld

De man die donderdagochtend de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot in Amsterdam-Noord, is door een beveiligingscamera op beeld vastgelegd. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie (OM) en de politie vrijdag in een reactie op berichtgeving in De Telegraaf.

Waar de krant schrijft over “haarscherpe beelden” van de schutter, wil het OM over de kwaliteit van de beelden niets kwijt. Binnen justitie wordt nu overleg gepleegd of de beelden worden vrijgegeven, en wanneer dat zou moeten gebeuren. De regels schrijven voor dat eerst alle andere opsporingsmethoden moeten ingezet. Als dit niet gebeurt, kan de rechter in een later stadium strafkorting geven.

De broer van de kroongetuige werd geliquideerd in zijn bedrijfspand, kort voordat hij een sollicitatiegesprek in zou gaan. De schutter zou zich hebben voorgedaan als sollicitant. De broer van B. ontving op eigen verzoek beperkte beveiliging, nadat bekend werd dat zijn jongere broer zou getuigen over moorden in het Utrechtse en Amsterdamse criminele circuit.