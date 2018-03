Verdere VN-sancties tegen smokkelactiviteiten Noord-Korea

De VN-Veiligheidsraad heeft 21 scheepvaartbedrijven op een zwarte lijst gezet om de smokkelpraktijken van Noord-Korea tegen te gaan. Dat zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur VN Nikki Haley in een verklaring vrijdag. Ook staan nog eens 27 schepen en een persoon op de lijst.

Volgens Haley is de maatregel bedoeld om “alle smokkel over zee van Noord-Korea om olie te verkrijgen en kolen te verkopen tegen te gaan”. Onlangs vroeg Washington de VN om tientallen schepen, scheepvaartbedrijven en een man uit Taiwan op de lijst te zetten die zich schuldig zouden maken aan illegale handelspraktijken. De schepen en bedrijven kwamen voornamelijk uit Noord-Korea, China, Hong Kong, Singapore en Panama. Het was vrijdagavond niet meteen duidelijk of schepen en bedrijven uit dezelfde groep nu op de lijst staat.

In 2016 verdiende Noord-Korea, ondanks de al ingestelde sancties tegen het land, 160 miljoen euro aan de export van verboden goederen

Haley zegt dat “de internationale gemeenschap verenigd het Noord-Koreaanse regime onder druk blijft zetten”. Internationale spanningen liepen afgelopen jaar verder op toen Pyongyang meerdere nucleaire en rakettesten uitvoerde. Gevreesd werd voor militair ingrijpen door de VS.