Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit, omdat Nederland eerder deze week evenveel Russische functionarissen heeft uitgewezen. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur in Rusland, Renée Jones-Bos, vrijdag in Moskou gezegd, aldus Reuters.

Ook heeft Rusland een aantal Europese ambassadeurs in Moskou ontboden naar aanleiding van de rel rondom de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal. Het gaat om de vertegenwoordigers van negen Europese landen waaronder Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. De westerse ambassadeurs, onder wie Jones-Bos, worden geïnformeerd over de vergeldingsmaatregelen van Moskou.

Gelijke munt

Het gaat om vertegenwoordigers van de landen die tot nu toe hebben aangekondigd Russische diplomaten uit te zetten. De minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, liet donderdag al weten die landen met gelijke munt terug te betalen. In totaal moeten zo’n 150 Russen uit Europa vertrekken.

Voor iedere Russische diplomaat die onder meer uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Oekraïne en Tsjechië wordt gezet, stuurt het Kremlin een westerse ambassadeur weg. Het Verenigd Koninkrijk krijgt een maand de tijd om haar diplomatieke apparaat in Moskou terug te dringen. De Britten mogen niet meer functionarissen in Rusland hebben dan dat er Russische diplomaten in het VK verblijven.

Uitzetting Amerikaanse diplomaten

Donderdagavond kondigde Moskou ook de uitzetting van zestig Amerikaanse diplomaten aan. Zij hebben nog ongeveer een week de tijd om het land te verlaten. Ook moet de Amerikaanse ambassade in Sint-Petersburg dicht. De Russische vergeldingen zijn een volgende stap in het diplomatiek getouwtrek tussen Rusland, Europa en de NAVO over de vergiftiging van Skripal met zenuwgas in zijn woonplaats Salisbury.

Skripal en zijn dochter werden begin maart vergiftigd met ‘novitsjok’. Donderdag werd bekend dat de 33-jarige dochter van Skripal niet langer in kritieke toestand verkeert. Haar vader is nog wel in levensgevaar. De Britse premier Theresa May liet al eerder weten dat de aanval zeer waarschijnlijk het werk van Rusland is, maar de Russen ontkennen betrokkenheid. Rusland zegt op haar beurt weer de Britten verantwoordelijk te houden voor de reeks uitzettingen in Europa, de VS en Canada.