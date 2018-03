Politie doet invallen in woonfraudezaak Den Haag

De recherche van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft donderdag in Den Haag meerdere invallen gedaan in een onderzoek naar fraude met sociale huurwoningen. Administratie en digitale gegevensdragers zijn in beslag genomen. Er is niemand aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie.

De huiszoekingen in twee woningen en drie bedrijfspanden zijn onderdeel van een onderzoek naar bemiddelingsbureaus die claimen woningzoekenden sneller aan een sociale huurwoning te helpen. Twee verdachten, een 33-jarige man en een 40-jarige vrouw, worden verdacht van het tegen betaling vervalsen van documenten die dit bespoedigen.

Het gaat dan om het vervalsen van inkomensformulieren, loonstroken, jaaropgaven, bankafschriften en uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Het OM heeft zicht op een “groot aantal gevallen” waarbij via valse documenten een sociale huurwoning is bemachtigd. Voor de diensten werd een paar honderd tot 2.500 euro gerekend. Het OM sluit niet uit dat de vervalste documenten ook voor andere doeleinden gebruikt werden, zoals het verkrijgen van een hypotheek.

De twee verdachten kwamen na een eerder onderzoek in juli 2017 in beeld. Het OM vermoedt dat de fraude al sinds 2012 plaatsheeft. De documenten werden vooral gebruikt bij het verkrijgen van huurwoningen bij woningcorporaties in Den Haag en omgeving.

Er zijn signalen dat dergelijke fraude ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam plaatsheeft, zegt het OM. Er wordt nog geen onderzoek naar gedaan.