Naar de supermarkt? Eerst even je afval inleveren graag

Met een volle boodschappentas naar de supermarkt lijkt de omgekeerde wereld, maar voor Kors van der Wolf is het juist het gedroomde bedrijfsmodel. Want in die tas zitten een flacon van een wasmiddel dat op is, een paar lege petflessen, verpakkingskarton, de reclamefolders van vorige week, wijnflessen van groen glas, de dop van de mayonaisepot, de mayonaisepot (van helder glas), het blik van de doperwten (extra fijn), gebruikte batterijen, chipszakken – leeg, schoenen die niet meer zo lekker zitten, video’s die in geen enkel apparaat meer passen, een kapotte lamp, een oude zonnebril, plastic krimpfolie dat om de komkommers zat, plastic zakjes, plastic tasjes, plastic, plastic, plastic.

„Kom maar op met die rommel”, zegt Kors van der Wolf (54). Hij is directeur van de Retourette. „Van afval naar grondstof”, staat er op zijn kaartje. En: „Samen naar 65% recycling en meer!” Voor bijna alles waar je van af wilt, heeft hij een bak waar het in kan. Als het maar in je boodschappentas past.

Hij noemt de Retourette een ‘winkel’, maar het is dus een winkel waar je iets brengt. Als je naar de supermarkt gaat, neem je mee wat weg moet: de handig naast de Albert Heijn gelegen Retourette op de Nieuwe Binnenweg is al enige tijd zeven dagen per week geopend van acht uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.

In de testlocatie aan de Nieuwe Binnenweg komen elke week zo’n 2.500 mensen ongeveer 4.000 kilo aan recyclebaar afval brengen. Ook bedrijven uit de omgeving zorgen voor aanvoer. In zijn elektrische vrachtautootje maakt medewerker Ben de Ruijter rondjes door de straat om het bedrijfsafval op te halen dat op gezette tijden op de stoep wordt gezet.

Een brede gleuf

Een man komt met een tas de Retourette binnen. Hij mikt een paar petflessen in de daartoe bestemde bak, een geplette kartonnen doos in een brede gleuf in de achterwand en hij ritst het plastic van een stapeltje wervende folders. „U kunt een nee-sticker op uw brievenbus plakken”, suggereert Van der Wolf. „Ik weet het”, zegt de man, „maar sommige dingen wil ik wél lezen.” Van de weeromstuit doet hij het plastic in de papierbak en het papier bij het plastic. „Geeft niet, dat sorteren we straks wel”, zegt Van der Wolf.

Broodje aap ‘Ze gooien toch weer alles bij elkaar’

Op verjaardagsfeestjes is er altijd wel iemand die zegt dat het gescheiden afval toch allemaal in één afvaloven terechtkomt. Dit is een broodjeaapverhaal, bevestigt iedereen die we ermee confronteren. Het feit dat Rotterdam twee nascheidingsinstallaties bouwt, zegt wat dit betreft genoeg. Het nascheiden van restafval is geen excuus om toch maar weer alles bij elkaar te gooien. Kors van der Wolf zegt dat hij met zijn Retourette nog eens 20.000 ton recyclebaar materiaal uit het restafval kan halen.

Uiteindelijk moet Rotterdam 75 Retourettes tellen, een op elke 8.000 Rotterdammers. Altijd een afvalverzamelpunt in de buurt. Van der Wolf, die in Nijenrode bedrijfskunde studeerde, zegt: „De gemeente zamelt jaarlijks zo’n 25.000 ton aan recyclebaar materiaal in. Wat overblijft, is restafval. Ik denk dat we met 75 winkels in staat zijn om daar nog eens minstens 20.000 ton materiaal uit te halen dat na recycling als grondstof kan dienen. Het kost 125 euro per ton om afval te verbranden. Met de 2,5 miljoen euro die je zo bespaart, kunnen de kosten van Retourette worden gedekt.”

Kors van der Wolf praat met de gemeente Rotterdam die streeft naar een circulaire economie. Of Retourette daarin een rol speelt, is niet duidelijk. Van der Wolf heeft een bijdrage van de gemeente nodig om de voorziene 75 Retourettes in te richten en te exploiteren: die zou betaald kunnen worden uit wat de gemeente in de berekening van Van der Wolf bespaart. Of Rotterdam daar oren naar heeft, kan op dit moment, zo vlak na de raadsverkiezingen, niet worden gezegd. „Er moet eerst een nieuw college komen”, zegt de woordvoerster van wethouder Eerdmans die in het demissionaire college onder meer over de buitenruimte gaat.

De Retourette aan de Nieuwe Binnenweg, naast de supermarkt, accepteert allerlei soorten afval.



Circulair is ‘de maatstaf’

Niet dat Rotterdam stilzit op het gebied van afvalverwerking, de stad bulkt van de ambitie. „In Rotterdam willen we dat afval op den duur niet meer bestaat. Dat doen we onder andere door afval goed te scheiden”, zegt de gemeente op haar website. Op 16 maart werd de doelstelling concreet zo geformuleerd: „In 2030 is circulair de maatstaf, we willen 3.500 tot 7.000 nieuwe banen creëren in de sector en in 2050 is de stad volledig circulair. Afval bestaat dan niet meer.”

Hoogwaardig Karton en papier ook scheiden

In de Rotterdamse milieuparken moeten karton en papier gescheiden van elkaar worden aangeboden, maar in de papierbakken in de stad mag ook karton. „Op het milieupark maken we wel de scheiding”, zegt Stadsbeheer, „omdat separate verwerking een hoogwaardiger papiersoort oplevert. Om het de Rotterdammers gemakkelijker te maken, is dit niet nodig bij de papiercontainers in de stad. Van dat materiaal wordt een andere kwaliteit papier gemaakt.” Van de houtvezels van een boom kan zeven keer karton of papier worden gemaakt van steeds mindere kwaliteit, op het laatst alleen wc- of keukenpapier.

Nu al staan in de stad containers waarin plastic wordt verzameld. Ook drankverpakkingen (vruchtensap, melk, yoghurt) kunnen in deze containers worden geworpen, net als sinds een jaar conservenblikken, bier- en frisdrankblikjes en aluminium schaaltjes en bakjes.

Maar terwijl Retourette en de gemeente zich hard maken voor scheiding van het huishoudelijk afval, investeert de gemeente ook in na-scheiding, dat wil zeggen: het schiften van plastic en drankverpakkingen uit het restafval, dus uit wat we in de container gooien. De gemeente doet dit in de wetenschap dat de Rotterdammers die in hoogbouw wonen (75 procent) veelal geen ruimte hebben om afval thuis te scheiden. In Rozenburg bouwt het afvalenergiebedrijf AVR een installatie die vanaf komend najaar uit plastic en drankverpakkingen in het restafval grondstoffen wint voor nieuwe verpakkingen, auto-onderdelen, speelgoed en bouwmaterialen. In eerste instantie wordt niet meer dan 2 procent van het Rotterdamse restafval uitgeplozen, maar als in 2019 een tweede afvalscheidingsinstallatie is voltooid volgt de rest.

Recycling Wat doen ze ermee?

Wat voor recycling wordt opgehaald, brengt ongeveer de helft op van de kosten van het ophalen, sorteren en verwerken. Aluminium is ongeveer een euro per kilo waard, glas vier cent, kunststof veertig cent. Van frituurvet wordt dieselolie gemaakt. Kleding en schoenen worden zoveel mogelijk herdraagbaar gemaakt, de goede spullen weer in roulatie gebracht. Glas gaat oneindig mee, net als metaal. Van bierblikjes kunnen niet alleen nieuwe bierblikjes worden gemaakt, maar ook fietsen. Na versnippering en reiniging wordt plastic omgesmolten tot granulaat dat weer als grondstof dient voor boterkuipjes, shampooflessen, speelgoed, leidingen en fleecetruien.

Voor Kors van der Wolf is het argument dat hoogbouwbewoners weinig ruimte hebben om hun afval gescheiden te bewaren een reden te meer om te pleiten voor meer Retourettes, juist in wijken met flatgebouwen en woontorens. Ook de gemeente benadrukt dat de mogelijkheid om het restafval later nog van plastic en karton te ontdoen, niet betekent dat Rotterdammers maar alles bij elkaar kunnen gooien.

In de Retourette aan de Nieuwe Binnenweg loopt een vrouw binnen met een langgerekt hondje. Ze laat oude kranten en lege flessen in de daartoe bestemde openingen vallen. „Zo, opgeruimd.” Het hondje neemt ze mee. „Kom, Fieb”, zegt ze.