Macron wil bemiddelen tussen Syrische Koerden en Turkije

De Franse president Emmanuel Macron wil een bemiddelende rol spelen bij het conflict in noordelijk Syrië tussen Syrische Koerden en Turkije. Dat heeft het Elysée laten weten na een ontmoeting van Macron met een delegatie van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), meldt persbureau AFP.

Macron heeft de SDF, bestaande uit Arabische en Koerdische strijders, verzekerd van Franse steun bij hun strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS), aldus een verklaring van de president. Hij sprak zich uit voor ,,de stabilisering van een veiligheidszone in het noordoosten van Syrië”, om ,,herleving van IS te voorkomen, in afwachting van een politieke oplossing van het Syrische conflict.”

Volgens Koerdische vertegenwoordigers zou Macron hebben toegezegd troepen te sturen naar het Noord-Syrische Manbij, maar dat is door Frankrijk niet bevestigd.

Militair offensief

Turkije is begin dit jaar militair offensief gestart om strijders van de Koerdische militie YPG, de belangrijkste component van de SDF, te verdrijven uit Afrin in noordoostelijk Syrië. Ankara beschouwt die militie als een verlengstuk van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De SDF-delegatie die Macron heeft ontmoet bestond onder meer uit vertegenwoordigers van de YPG. De president sprak volgens de verklaring zijn waardering uit voor de ,,offers en de belangrijke rol van de SDF bij de strijd tegen IS.”

Macron benadrukte evenwel Franse oppositie tegen de PKK en steun aan de veiligheid van Turkije, aldus de verklaring. ,,Hij hoopt dat een dialoog tot stand kan worden gebracht tussen de SDF en Turkije, met hulp van Frankrijk en de internationale gemeenschap.”

Frankrijk heeft, evenals de Verenigde Staten, de SDF van wapens en training voorzien bij de strijd tegen IS. Het land, dat is getroffen door een reeks aanslagen door IS, is met tientallen manschappen aanwezig in de regio.