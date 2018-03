Luchtvaartsector kraakt ‘onverantwoorde blokkade’ Schiphol

De Nederlandse luchtvaartsector vreest dat het uitstel van de opening van Lelystad Airport de groei van de luchtvaart zal beperken. Dat schrijven zestien partijen uit de sector - vliegtuigmaatschappijen, vakbonden en brancheorganisaties - in een brandbrief. De branche spreekt over een “onverantwoorde blokkade” van Schiphol. De partijen willen zo snel mogelijk in overleg met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).

Schiphol zit eerder dan verwacht aan het afgesproken maximum van 500.000 vluchtbewegingen per jaar tot en met 2020. De opening van Lelystad Airport zou de luchthaven ontlasten, maar in februari besloot de minister de opening te verplaatsen naar 2020.

De zestien partijen vrezen dat hierdoor sommige Nederlandse passagiers en vracht naar luchthavens in omringende landen zullen verdwijnen. In de luchtvaartsector zijn zo’n 300.000 mensen werkzaam, schrijven de partijen. Volgens de brief draagt de hele sector zo’n 30 miljard euro bij aan het bruto nationaal product.

Lees ook: Het uitstel van de opening van Lelystad Airport maakt duidelijk: de discussie over Lelystad is eigenlijk een discussie over Schiphol. Heeft het vliegveld nog wel zin?

‘Kabinet negeert inspanningen’

De partijen wijzen erop dat de sector al geïnvesteerd heeft in het verminderen van de geluidsoverlast rond Schiphol en dat hier in de toekomst nog verder in geïnvesteerd zal worden. “Het kabinet lijkt echter geen acht te slaan op al deze succesvolle inspanningen van de luchtvaartsector om de geluidshinder en de CO2-uitstoot in Nederland verder te beperken.”

De partijen wijzen er ook op dat het plafond afspraken in het regeerakkoord schendt. Bij de presentatie van het regeerakkoord beloofde de regering dat “slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kunnen creëren voor groei van het aantal vluchten”.

Afspraak is afspraak

Schiphol zelf heeft de brief niet ondertekend. De luchthaven begrijpt de oproep van de luchtvaartmaatschappijen, maar wijst op gemaakte afspraken:

“Dat neemt echter niet weg dat we – samen met alle partijen in de sector, regionale bestuurders en de omwonenden - onze handtekening hebben gezet onder de afspraak van maximaal 500.000 vliegbewegingen tot en met 2020.”

Door het uitstellen van de opening van Lelystad Airport is wel een nieuwe situatie ontstaan, zegt Schiphol. “Daarom is het goed om met alle partijen aan tafel te gaan om de gevolgen van het uitstel te bespreken en hoe we daar gevolg aan gaan geven.”