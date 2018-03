Lek miljoenen wachtwoorden moet voor bewustwording zorgen

Wat is er aan de hand? Journalist Thomas Boeschoten van het AD is benaderd door een hacker die zichzelf d0gberry noemt. Deze persoon liet weten een zoekmachine te hebben ontwikkeld waarin de wachtwoorden te vinden zijn van Nederlanders die de afgelopen jaren zijn buitgemaakt bij verschillende hacks. Onder meer Uber, LinkedIn, Dropbox en eBay zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van een hackaanval. Daarbij zijn ook e-mailadressen en wachtwoorden van meer dan drie miljoen Nederlandse accounts vrijgekomen. Volgens het AD gaat het ook om accounts van parlementariërs, medewerkers van het ministerie van Defensie en EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borssele. Dat wil overigens niet zeggen dat de wachtwoorden van hun werkaccounts ook zijn bemachtigd door kwaadwillenden. Het zegt enkel dat zij het e-mailadres van hun werk hebben gebruikt voor een account op één van de gehackte sites. Dat neemt niet weg dat het zeer onverstandig is om een werkadres te gebruiken om in te loggen op websites in de privésfeer.

Is er sprake van een nieuwe hack? Nee. Het gaat om databestanden van wachtwoorden die door de jaren heen zijn buitgemaakt bij hacks van bijvoorbeeld LinkedIn. Deze databestanden zwerven soms al jaren over het internet en zijn redelijk gemakkelijk te vinden voor wie kwaad wil. De hacker heeft hier de Nederlandse e-mailadressen uitgefilterd en een zoekmachine gebouwd waarin iedereen kan nagaan welke wachtwoorden van hem of haar bij hacks bemachtigd zijn. Dit soort zoekmachines worden vaker gebouwd. Soms wordt er misbruik van gemaakt, maar het gaat hacker d0gberry volgens AD-journalist Boeschoten vooral om bewustwording: verander je wachtwoord als je dat nog niet hebt gedaan. Op de website haveibeenpwned.com kan iedereen controleren welke e-maildressen van hem of haar in bepaalde hacks voorkomen. Lees ook: 1,4 miljard mailadressen én wachtwoorden in één bestand

Moet ik me zorgen maken? Niet direct. De ‘ethische hacker’ heeft beloofd alleen de eerste letters van een e-mailadres en de eerste twee tekens van de wachtwoorden vrij te geven. Elke gebruiker zal daarin de eigen combinatie van e-mailadres en wachtwoord herkennen maar voor buitenstaanders zou dat niet te achterhalen moeten zijn. Bovendien is het dus geen nieuwe hack. Doordat de ongefilterde versies soms al jaren over het web zwerven, lopen de gebruikers risico wanneer zij hun wachtwoord niet geregeld wijzigen. Bovendien gebruiken veel mensen dezelfde wachtwoorden – of variaties hierop – voor meerdere accounts. Er zijn voorbeelden van Nederlanders van wie hun Wehkamp- of Bol.com-account is gekraakt en die daardoor ongewenste pakketjes hebben ontvangen. Dit lijkt echter niet op grote schaal te zijn gebeurd.

Hoeveel Nederlandse wachtwoorden staan in de zoekmachine? Via de zoekmachine zijn 3,3 miljoen Nederlandse accounts te vinden met e-mailadressen die eindigen op een Nederlandse domeinextensie (.nl). Mogelijk ligt het aantal Nederlandse accounts hoger: er zijn ook bepaalde gmail-adressen te vinden in de database die mogelijk van Nederlanders zijn. Een deel van de wachtwoorden van deze accounts zal inmiddels in de loop der jaren al veranderd zijn. Lees ook: ‘Zoekmachine met 3,3 miljoen wachtwoorden vandaag openbaar’