‘Ik kan best even leven op brood met pindakaas’

in

‘Ik zeg wel eens: ik kon niet anders dan deze beroepen te kiezen. Mijn overgrootopa was meubelmaker, mijn grootouders waren coupeurs, mijn vader is architect. Ik heb al die vakken gecombineerd. Al zeventien jaar ontwerp ik interieurs, maar maak ik ook interieurproducten, wanddecoraties, decors en kussens. Ik noem mezelf expres geen binnenhuisarchitect maar interieurontwerper omdat ik wil dat mensen me ook voor een simpel advies benaderen. Interieurontwerper klinkt dan toch iets laagdrempeliger.

„Door de financiële crisis was 2008 een vreselijk jaar. Ik ging kijken wat ik er naast kon doen en bedacht dat er voor kinderen altijd geld beschikbaar blijft. Dus besloot ik de Pabo te volgen. Ik sta sinds 2011 elke maandag voor de klas en geef verschillende vakken. Ook organiseer ik knutselfeestjes voor kinderen. Zo verdien ik op verschillende manieren m’n geld.

„Alles bij elkaar verdien ik meestal genoeg om rond te komen, maar soms ook niet. Dan spreek ik mijn buffer aan. Het gaat met pieken en dalen. Vorig jaar was niet zo’n heel goed jaar en januari is altijd een karige maand. Het scheelt dat ik geen gezin hoef te onderhouden. Als ik een tijdje brood met pindakaas moet eten vind ik dat niet erg. Wel merk ik dat ik altijd in beeld moet blijven. Mensen hebben mijn interieuradvies of producten niet elke dag nodig. Op het moment dat dat wel zo is, moeten ze aan mij denken.”

Inkomen: Gemiddeld 1.600 euro netto Vaste lasten: Woonlasten (900 euro), mobiel en internet (60 euro), verzekeringen (285 euro), autokosten (125 euro), sport (22 euro), boodschappen (300 euro), uitjes (verschilt) Laatste grote aankoop: Drie dagen wintersport (300 euro) Sparen: Wat er over is

uit

‘Ik heb weinig zaken waar ik bijzonder veel geld aan uitgeef, maar ik vind het wel belangrijk goed te eten. Ik kook bijna elke avond en ik gebruik altijd verse producten. Dat is veel gezonder en je krijgt minder zout binnen dan wanneer je kant-en-klaarvoedsel eet. Ik vind het leuk om te kijken waar ik het goedkoopst boodschappen kan doen. Dan kijk ik online waar de aanbiedingen zijn en wat ik die week wil eten. Ik vind het geen probleem om naar twee verschillende supermarkten te moeten om goedkoper uit te zijn.

„Verder ben ik best zuinig met eten. Alles dat ik overhoud, gaat in de vriezer en ik kook vaak voor meerdere dagen zodat ik op andere momenten als ik geen tijd heb niet hoef te koken. Het scheelt geld en omdat ik zo nu en dan niet genoeg verdien, is het wel nodig zo zuinig te leven.

„Ik ben nu aan het sparen voor een reis naar Groenland. Ik ben al vaker langer weg geweest en Groenland staat net zoals Argentinië en Alaska hoog op mijn lijstje. Ik wil dan eerst naar IJsland, om langs vrienden te gaan, en daarna door naar Groenland om een tocht met sledehonden te maken. Sommige mensen zeggen: ‘Maar dat kan toch ook in Finland?’ Dat is ook zo, maar het idee dat je op Groenland bent lijkt me fantastisch. Dit soort locaties trekken me enorm omdat er nog relatief weinig toeristen naartoe reizen.”