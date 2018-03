Het gevecht tussen twee ongeslagen zwaargewichten

In de ene hoek: twintig gevechten, twintig keer knock-out. In de andere hoek: vierentwintig duels, achttien knock-outs. Was getekend, de Brit Anthony Joshua en de Nieuw-Zeelander Joseph Parker.

Twee zwaargewichten, beiden nog ongeslagen in hun profcarrière. Maar voor een van hen eindigt die reeks dit weekend in Wales. Komende zaterdag staan de twee boksers tegenover elkaar in een gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht.

Voor 80.000 fans is er zaterdagavond plek in het Principality Stadium in Cardiff. Voor de 28-jarige Joshua geen ongekende entourage. Een jaar geleden duelleerde de Brit tegen Vladimir Klitsjko in een heroïsch gevecht op Wembley in Londen, voor zo’n 90.000 toeschouwers. Joshua won, na elf ronden zwoegen, door een technische knock-out van de 41-jarige Oekraïener, die jarenlang de zwaargewichten domineerde.

„Hopelijk benaderen de mannen zaterdag het niveau van dat duel”, zegt Arnold Vanderlyde. De drievoudig winnaar van olympisch brons geeft zaterdag commentaar bij de wedstrijd tussen Joshua en Parker die wordt uitgezonden door RTL 7. Wedstrijden als deze zijn goed voor de bokssport, zegt hij. „Bloed, zweet en tranen in de ring, tegenstanders die aan elkaar gewaagd zijn. Dat willen de mensen zien.”

Modelatleet

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua werd geboren in Watford bij Londen. Femi voor intimi, een vertederende bijnaam voor de 1,98 meter lange Brit. De tussennamen onthullen zijn Nigeriaanse roots, evenals de tatoeage van het Afrikaanse continent op zijn schouder.

Joshua is een modelatleet, een natuurtalent, zegt Vanderlyde. De Brit begon pas op zijn achttiende met boksen. Vijf jaar later, in 2012, pakte hij als amateur goud op de Olympische Spelen in Londen. De kracht van zijn spel zit in de eenvoud, vindt Vanderlyde. De klappen van Joshua zijn secuur en bijna altijd trefzeker. „Aan zijn ongekende handelingssnelheid koppelt hij een perfecte techniek. Hij pakt vanaf het begin het initiatief in de wedstrijd en raakt zijn tegenstander vaak en goed.”

Met een reikwijdte van ruim twee meter heeft de Brit de mogelijkheid om door de dekking van zijn tegenstander heen te slaan. Mede daardoor eindigden al zijn profwedstrijden tot nu toe met een (technisch) knock-out. De eerste veertien duels lukte het geen van zijn tegenstanders langer dan drie ronden te blijven staan. De Brit Dillian Whyte kwam in 2015 als eerste die ronde voorbij, maar ook hij ging uiteindelijk naar de grond, na zeven ronden.

Tegenstand

Als kind blonk Femi uit in atletiek, iets dat hij niet verleerde. Hij liep voor het BBC-programma Superstars in 2012 de 100 meter in 11,53 seconden. „Dat zie je bij meer wereldkampioenen in het boksen. Ze zijn ook vaak goed in andere sporten”, zegt Vanderlyde. „De Klitsjko-broers konden bijvoorbeeld goed voetballen.”

De bokswereld ziet Joshua graag vooral meer wedstrijden vechten. Maar de vraag is tegen wie. Met de 26-jarige Joseph Parker staat er in Cardiff nu een tegenstander in de ring die zelf ook nog ongeslagen is op profniveau. „Maar als je zijn duels bekijkt, dan zijn dat niet de grootste tegenstanders”, zegt Vanderlyde. Joshua is in zijn ogen dan ook de favoriet. „Maar het mooie van boksen is dat in de ring een wedstrijd altijd anders verloopt.”

King of Steroids

En dat geldt ook voor deze heavyweight world title unification, de officiële naam van het gevecht. De winnaar in Cardiff krijgt na afloop vier van de in totaal vijf belts om het bezwete lijf gehangen. Parker brengt vanuit de boksbond WBO één wereldtitel naar de ring. Joshua bezit op dit moment de IBF, WBA (Super) en de IBO-titel. De winnaar kan een gevecht tegemoet zien met de Amerikaan Deontay Wilder, die de zwaargewichttitel bij de WBC in handen heeft.

Joseph Parker

In aanloop naar de wedstrijd stookte Parker het vuurtje al op, zoals het hoort bij grote bokswedstrijden. The King of Steroids, zo noemde Parker zijn tegenstander. Een aantijging dat Joshua in het verleden doping zou hebben gebruikt. In 2011 werd de Brit opgepakt omdat hij in het bezit was van cannabis. De provocatie van Parker lachte Joshua weg.

Volgens Vanderlyde is het te vroeg om te zeggen of de heren in de toekomst meer historische duels zullen gaan vechten. „Joshua is inmiddels een grootheid, de golden boy. Een man die jaren kan regeren. Maar bij Parker wordt het afwachten. Hij mag het dit weekend laten zien.”

Nationale biddag

Bij het woord grootheid in het boksen ontkom je niet aan een vergelijking met vroeger. „Dan moet het alleen om een vergelijking binnen de ring gaan”, zegt Vanderlyde. „Niemand is met de grootste aller tijden te vergelijken, Muhammad Ali.” Hij was meer dan een bokser, vindt Vanderlyde. Hij ziet hem ook als filosoof, politicus, dichter.

Maar in de ring komt de techniek en klasse van Joshua wel in de buurt van Ali. „Toch danste Ali meer, had hij meer bewegingsritme en variatie. Tegenstanders wisten niet waar de klappen vandaan kwamen”, zegt Vanderlyde. „Maar de eenvoud van Joshua is ook mooi om naar te kijken.”

Op Samoa, waar Parker zijn roots heeft, staat deze dagen in ieder geval alles in het teken van het duel. Afgelopen zondag werd zelfs een nationale biddag gehouden, waarbij de gedachten en gebeden in het teken stonden van hun held, hun krijger. Het is de vraag of die gebeden zaterdagavond in Cardiff worden verhoord.